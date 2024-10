TORONTO, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Robert Half, entreprise mondiale de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises, dont fait partie sa filiale, Protiviti®, a de nouveau été nommée par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au monde de 2024. Cette reconnaissance prestigieuse souligne l'engagement de Robert Half à créer un milieu de travail exceptionnel pour ses employés partout dans le monde.

Les prix des meilleurs employeurs au monde selon Forbes récompensent les organisations mondiales qui font très bonne figure pour ce qui est d'accorder la priorité au bien-être des employés, de promouvoir une culture d'inclusion et d'offrir des possibilités de croissance professionnelle et d'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Les lauréats ont été sélectionnés dans le cadre d'un sondage indépendant mené auprès de plus de 300 000 participants dans 50 pays qui ont été invités à évaluer leur entreprise en fonction de divers facteurs liés à l'emploi.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'un des meilleurs employeurs au monde, a déclaré M. Keith Waddell, président et chef de la direction de Robert Half. Ce prix témoigne de notre détermination continue à créer une culture en milieu de travail extraordinaire, qui permet à nos employés de s'épanouir, d'innover et de faire progresser leur carrière. Leur dévouement et leur talent nous permettent d'offrir un service exceptionnel à nos clients et aux candidats chaque jour. »

Robert Half offre une expérience de calibre mondial à ses employés grâce à des options de travail flexibles, des avantages sociaux, des offres de mieux-être et des groupes de réseaux d'employés, ainsi que des ressources pour aider les personnes à tisser des liens, à s'épanouir et à croître. Son rapport 2023 Diriger avec intégrité donne un aperçu détaillé des pratiques et des plans d'affaires socialement responsables de l'entreprise pour l'avenir.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit, et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca/fr.

