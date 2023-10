TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Robert Half, cabinet mondial de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises (NYSE: RHI), y compris sa filiale, Protiviti, a de nouveau été nommée par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au monde. Il s'agit de la plus prestigieuse distinction accordée par le magazine Forbes aux employeurs du monde entier, et Robert Half demeure au premier rang des entreprises de recrutement et placement de personnel.

La liste annuelle est basée sur une enquête indépendante mondiale réalisée auprès de près de 170 000 employés dans 55 pays. On a demandé aux répondants s'ils recommanderaient leur entreprise à d'autres et d'évaluer leur employeur en fonction de critères comme le perfectionnement des talents, les options de travail à distance, les prestations de congé parental, la diversité, la conciliation travail-vie personnelle et la fierté à l'égard du produit ou des services offerts par l'entreprise.

« Cette reconnaissance est particulièrement gratifiante, car elle confirme notre engagement à offrir la meilleure expérience possible à nos employés partout dans le monde », a déclaré M. Keith Waddell, président et directeur général de Robert Half. « Nous continuons de donner suite aux idées de nos employés pour améliorer notre milieu de travail, en élargissant les programmes et les pratiques, y compris la reconnaissance et l'appartenance, le bien-être et la santé mentale, ainsi que la rémunération et les avantages sociaux concurrentiels. »

Robert Half offre une expérience de calibre mondial à ses employés grâce à des options de travail souples, des offres de mieux-être et des groupes de réseaux d'employés, ainsi que des ressources pour aider les personnes à tisser des liens, à s'épanouir et à croître. Le rapport Diriger avec intégrité :Les efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de 2022 de l'entreprise décrit certaines des initiatives les plus percutantes pour les employés, la collectivité et l'environnement.

Robert Half a également été nommé parmi les meilleures entreprises au monde de TIME, l'un des meilleurs milieux de travail au Canada et l'un des meilleurs milieux de travail pour les femmes au Canada.

