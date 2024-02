TORONTO, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le magazine Fortune a reconnu Robert Half, entreprise mondiale de solutions spécialisées en matière de solutions de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises, dont fait partie sa filiale, Protiviti®, comme l'une des entreprises les plus admirées au monde en 2024. Robert Half fait partie d'un groupe restreint d'entreprises qui ont été reconnues parmi les entreprises les plus admirées au monde par le magazine Fortune pendant 27 années consécutives; il s'agit en outre de la seule entreprise de son industrie à faire partie de ce groupe.

Le classement annuel s'appuie sur un sondage mené auprès d'environ 15 000 cadres supérieurs, directeurs et analystes qui ont évalué les organisations de leur propre industrie en fonction de neuf critères, de la capacité d'attirer et de maintenir en poste des talents en passant par la responsabilité sociale, afin de déterminer les entreprises les plus respectées. Parmi celles-ci figurent les 1 000 entreprises américaines les plus importantes, selon leurs revenus, et les entreprises à l'extérieur des États-Unis figurant dans la base de données du palmarès Global 500 de Fortune, et dont les revenus sont de 10 milliards de dollars ou plus.

« Nous sommes honorés de recevoir de nouveau cette prestigieuse marque de reconnaissance qui souligne notre engagement envers le succès et notre position de chef de file de longue date dans l'industrie », a déclaré Keith Waddell, président et chef de la direction de Robert Half. « D'une année à l'autre, cette distinction témoigne des contributions de nos employés dans le monde entier qui continuent d'offrir une expérience de calibre mondial à notre clientèle, à nos candidats et à nos collectivités. »

Voici quelques-unes des récentes réalisations de Robert Half qui illustrent pourquoi elle figure constamment au classement des entreprises des plus admirées :

Innover pour offrir un service exceptionnel : Les investissements continus dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique renforcent la capacité de Robert Half de jumeler les meilleurs talents aux postes difficiles à pourvoir. Tirant profit d'une base de données unique de plus de 30 millions de candidats, nos outils d'IA exclusifs jouent un rôle de plus en plus important dans les centaines de milliers de placements que l'entreprise fait chaque année. L'IA renforce l'expertise des recruteurs spécialisés de Robert Half pour transformer la façon dont ils découvrent, évaluent et choisissent les candidats pour les clients.

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière solutions de gestion de talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie.

