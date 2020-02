Robert Dumas remporte les honneurs dans la catégorie Assureurs de personnes du Top 25 de l'industrie financière de Finance et Investissement

QUÉBEC, le 7 févr. 2020 /CNW/ - La Financière Sun Life Inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a accueilli avec fierté la nomination de son président et chef de la direction du Québec, Robert Dumas, à titre de lauréat de la catégorie Assureurs de personnes du Top 25 de l'industrie financière de Finance et Investissement. M. Dumas avait remporté le titre de Personnalité financière de l'année en 2017.

À l'avant-garde des changements dictés par les besoins évolutifs des Clients et fortement impliqué dans sa collectivité, M. Dumas a orchestré la mise en œuvre de la stratégie d'affaires de la Sun Life au Québec. Cette stratégie, dont la pierre angulaire repose sur l'acquisition et la rétention de talents locaux, a entraîné une hausse de 35 % des effectifs au Québec depuis 2010 ainsi qu'une hausse des parts de marché dans la province. En a résulté une présence accrue d'équipes talentueuses dans des secteurs spécialisés dont l'investissement, la planification financière, les technologies, la gestion de l'invalidité, l'actuariat, le marketing, la traduction, le service à la clientèle, les opérations et la pharmacologie. Cette présence d'experts basés au Québec assure une meilleure lecture des besoins des Québécois et un développement de solutions plus pertinentes et mieux adaptées.

Habité par un esprit d'innovation

Robert Dumas est habité par un esprit d'innovation. Le fondement de son approche est de mettre concrètement le Client au cœur de toutes les avancées technologiques de la Sun Life. En s'entourant d'une équipe d'experts chevronnés, M. Dumas a entériné des investissements importants en innovation numérique ayant permis d'offrir des moyens plus efficaces et plus simples de servir les Clients, tout en augmentant la fréquence et la pertinence des communications avec eux.

Son dynamisme en matière de technologies confère notamment à la Sun Life le positionnement favorable de son application numérique ma Sun Life (Canada), qui continue de figurer parmi les applications du secteur de l'assurance encensées par les utilisateurs canadiens, avec une note de 4,6 sur 5 émise par près de 30 000 utilisateurs.

Impliqué dans la collectivité

M. Dumas bénéficie d'un rayonnement élargi. Son engagement à bâtir des collectivités saines et durables s'est manifestée à travers quatre présidences d'honneur et sa participation active aux conseils d'administration de cinq organismes dédiés à la communauté. Son action a fait avancer les projets, particulièrement pour des causes visant une meilleure santé mentale et physique, l'inclusion sociale et l'accès aux arts et à la culture.

À propos de la Sun Life au Québec

La Sun Life est née au Québec il y a plus de 150 ans et est vouée à bâtir un avenir durable pour les collectivités. Nos quelque 2 800 employés et conseillers s'affairent tous les jours à faire vivre la raison d'être qui nous anime, soit d'aider nos 1,5 million de Clients québécois à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Nous misons sur une culture de haute performance, axée sur la collaboration, l'innovation et la diversité.

La Sun Life investit au Québec dans des projets d'infrastructure, des obligations à long terme et en immobilier. Ces placements s'élevaient à 9 milliards de dollars au 31 décembre 2018 (excluant les investissements faits à partir des fonds de MFS et Placements mondiaux Sun Life). Nous détenons notamment le célèbre Édifice Sun Life et le 1250 René-Lévesque à Montréal, tous deux primés pour leur excellence en matière de performance énergétique.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 063 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

