Robert Dalcourt nommé par intérim à la présidence de la SQDC à compter du 26 juin

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) annonce l'entrée en fonction de Robert Dalcourt, CPA, CGA, à titre de président et chef de la direction par intérim dès le 26 juin 2023. Cette nomination fait suite à l'annonce du départ de Jacques Farcy pour la présidence de la Société des alcools du Québec (SAQ).

M. Robert Dalcourt, président par intérim de la SQDC (Groupe CNW/Société québécoise du cannabis) M. Robert Dalcourt, président par intérim de la SQDC (Groupe CNW/Société québécoise du cannabis)

Robert Dalcourt s'est joint à la SQDC en 2018, où il a d'abord occupé le poste de directeur, puis celui de vice-président, du département des Finances. Depuis son entrée en poste à la SQDC, il a joué un rôle clé dans la planification des finances de l'entreprise gouvernementale. Membre actif du comité de direction de la Société, il a exercé un leadership important dans la planification stratégique 2024-2026. Avant de joindre la SQDC, M. Dalcourt a occupé des postes de direction dans diverses entreprises, notamment dans le secteur manufacturier et de la distribution alimentaire. Il possède plus de 35 ans d'expérience en gestion stratégique, en comptabilité et en finances.

Le processus de recrutement du prochain dirigeant ou de la prochaine dirigeante de la Société, chapeauté par le conseil d'administration de la SQDC, s'amorcera rapidement. Entretemps, la Société poursuit la réalisation de son Plan stratégique 2024-2026 avec diligence et efficacité, en cohérence avec sa mission de protection de la santé.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une société d'État qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca .

SOURCE Société québécoise du cannabis

