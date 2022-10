Un chef de direction canadien se lance sur la scène mondiale avec une vision pour un avenir prometteur

GUELPH, ON, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Co-operators est heureuse d'annoncer que son président et chef de la direction, Rob Wesseling, a été nommé président du conseil d'administration de la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d'assurance (ICMIF) aujourd'hui, pour un mandat de quatre ans.

L'annonce a été faite pendant l'assemblée générale de la Fédération, qui s'est tenue au cours de la Conférence du centenaire de l'ICMIF, intitulée Diriger avec détermination, ayant lieu en ce moment à Rome.

« Je suis ravi d'assumer ce rôle en ces temps déterminants pour notre secteur. Grâce à notre travail à l'ICMIF, nous avons démontré que le secteur des coopératives et des mutuelles d'assurance est essentiel à la construction d'un avenir prometteur, a déclaré M. Wesseling. Ensemble, nous œuvrons activement pour bâtir un avenir résilient, durable et équitable, et je pense qu'en visant des objectifs ambitieux et audacieux dans des domaines tels que la réduction des risques catastrophiques, le développement durable et l'investissement responsable, nous aurons un impact dynamique sur le secteur mondial de l'assurance et, à terme, sur l'ensemble de l'économie. »

L'ICMIF se compose de 197 compagnies d'assurance de 60 pays. Engagées et axées sur les gens, ces compagnies servent plus de 350 millions de membres ou de titulaires de police et emploient plus de 226 000 personnes. Le secteur des mutuelles et des coopératives a connu une croissance de 39 % depuis 2007, dépassant celle du marché mondial de l'assurance par 11,9 points de pourcentage, et a vu sa part du marché total de l'assurance passer à 26,3 %.

« Co-operators est un chef de file dans la communauté coopérative canadienne et mondiale, et elle s'efforce activement de bâtir un avenir plus durable et plus résilient », a affirmé Shaun Tarbuck, directeur général de l'ICMIF. « En ce moment, les possibilités et les défis sont considérables pour le marché mondial de l'assurance mutuelle et coopérative. Je me réjouis que Rob ait accepté de présider le conseil d'administration de l'ICMIF et je suis prêt à travailler en étroite collaboration avec lui pour les quatre prochaines années. »

M. Wesseling est également président du conseil d'administration de la Fondation ICMIF, la division de bienfaisance de l'ICMIF qui apporte son appui à la réduction de la pauvreté, des vulnérabilités et des inégalités par le renforcement de l'autonomie des communautés. Hier, tout juste avant sa nomination, il a signé un accord de collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au nom de la Fondation. Le PNUD s'est engagé à verser 600 000 $ US à la Fondation pour soutenir sa mission : procurer de la microassurance à cinq millions de familles pauvres dans cinq pays sur une période de cinq ans.

Assumant son nouveau rôle de président du conseil d'administration de l'ICMIF, M. Wesseling préside aujourd'hui le panel sur le leadership de la Conférence. D'autres membres du personnel de Co-operators participent aussi à la Conférence : Chad Park, vice-président au développement durable, fera une présentation lors de la session de demain, intitulée La résilience inclusive par la protection et la prévention, et Eileen Devlin, vice-présidente associée aux finances, sera des 60 personnes déléguées qui participent au Programme des jeunes leaders de l'ICMIF.

À propos de Co-operators

