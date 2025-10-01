Rivière-Rouge : les employés municipaux invitent les candidats à la mairie à venir les rencontrer

RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les 47 cols bleus et cols blancs de la Ville de Rivière-Rouge, toujours sans contrat de travail malgré une grève de sept jours en septembre, lancent un appel aux candidats et candidates au conseil municipal. Le syndicat souhaite les rencontrer afin d'échanger sur les enjeux majeurs du renouvellement de la convention collective.

Cette invitation s'adresse autant à l'équipe Therrien qu'aux candidats indépendants. L'objectif est simple : discuter avec les aspirants maire et mairesse et aspirants conseillers des demandes des salarié(e)s et des réalités de leurs conditions de travail. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec le syndicat par courriel à [email protected] afin de convenir d'un rendez-vous.

« Nous avons réduit nos demandes salariales de 1% le 6 juin dernier et réparti l'effort sur quatre ans, ce qui représente un coût moyen de seulement 0,2 % pour l'ensemble des salariés sur un budget annuel de 13 millions de dollars. C'est une proposition responsable qui tient compte de la capacité de payer de la population de Rivière-Rouge », souligne Stéphane Paré, conseiller syndical au SCFP.

« Nos membres réclament le respect. Ils veulent un salaire équitable, à la hauteur de leur travail et comparable au marché régional. Nous ne démordrons pas de ces lignes directrices et nous y sommes presque comme l'indique notre campagne de publicité diffusée depuis quelques semaines », de conclure le conseiller syndical.

