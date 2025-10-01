Des paramédics et leurs alliés manifestent devant l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Ce matin, dès 7h30, des paramédics membres de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), section locale 7300 du SCFP, se sont rassemblés sur la rue des Parlementaires pour distribuer des tracts et sensibiliser la population ainsi que les parlementaires à leur lutte pour de meilleures conditions de travail.

Sans convention collective depuis le 1er avril 2024 et en grève depuis le 11 décembre de la même année, les paramédics dénoncent l'immobilisme du gouvernement caquiste et son refus de reconnaître leur rôle essentiel dans le réseau de la santé. Après plus d'une douzaine de rencontres de négociation, le constat est clair : le gouvernement propose des reculs majeurs, notamment une baisse salariale, le refus d'appliquer aux paramédics les classes salariales du réseau de la santé, une pénalité accrue pour les retraites anticipées et une réduction du temps de repas déjà trop court.

« Le gouvernement ne reconnaît ni notre expertise ni notre dévouement. Pourtant, nous sommes en première ligne, chaque jour, pour sauver des vies », a déclaré Sébastien Gourre, président de la FTPQ lors du point de presse.

« La CAQ veut faire payer le poids de ses mauvaises décisions économiques aux paramédics. C'est gênant ! Gaspiller des milliards dans des scandales comme la SAAQClic et Northvolt pour ensuite demander à nos travailleurs et travailleuses de la santé de se serrer la ceinture », a ajouté Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

La pénurie chronique de paramédics au Québec s'aggrave, et les nouvelles recrues quittent rapidement la profession. Les manifestants et manifestantes ont lancé un appel clair : il est temps de reconnaître les paramédics comme un rouage essentiel du système de santé québécois.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 35 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

