Rivière-au-Tonnerre - Le pont Touzel ouvert aux camions unitaires dès samedi matin

BAIE-COMEAU, QC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce qu'à compter de 9 h samedi, les camions unitaires de 28 tonnes et moins et les semi-remorques transportant du carburant pourront à nouveau circuler sur le pont Touzel. La circulation demeurera en alternance.

Le pont sera fermé de 6 h à 9 h samedi matin pour permettre le démantèlement du boyau installé sur le pont plus tôt cette semaine pour assurer l'alimentation en carburant des communautés à l'est du pont. La fermeture prévue dimanche est donc annulée.

Le Ministère rappelle l'importance de bien respecter la limite de charge autorisée sur le pont et les consignes des signaleurs en tout temps.

Faits saillants

Le pont Touzel est ouvert aux véhicules légers depuis le jeudi 8 juin.

Les véhicules autorisés sont :

Véhicules légers avec et sans remorque;



Camions unitaires de 28 tonnes et moins;



Les semi-remorques transportant du carburant dans le respect des limites de charge.

La masse totale comprend le poids du véhicule, son carburant, son chargement ainsi que l'équipement qui y est fixé.

Le pont aérien pour les passagers est maintenu jusqu'à dimanche inclusivement.

Le pont aérien pour ravitailler les communautés demeurera en place aussi longtemps que nécessaire.

