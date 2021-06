Misant sur une esthétique ludique présentant des motifs modernes, y compris les rayures distinctives classiques de Joe Mimran, et le caractère respectueux de l'environnement mis de l'avant dans chaque design. Joe Mimran a mis l'accent sur la création d'une marque de mode de vie moderne multidimensionnelle pour les tout-petits, dans le but de créer un monde meilleur pour les dirigeants, artistes et innovateurs de demain. Chaque vêtement de la marque Rise Little Earthling MC évoque la qualité, le confort et le style, et, plus important encore, une valeur exceptionnelle à un prix accessible pour les jeunes familles canadiennes.

Le partenariat entre Rise Little EarthlingMC et Toys "R" UsⓇ arrive à point nommé pour les deux marques qui sont sur la même longueur d'onde conformément à la réinvention de l'expérience client et de leurs objectifs et stratégies pour l'avenir.

Nous sommes ravis de nous associer à Toys "R" UsⓇ dans le cadre de la création de cette marque, a déclaré Joe Mimran, créateur de Rise Little EarthlingMC. « Le style vestimentaire des enfants devrait favoriser la créativité, la croissance et les grandes idées par l'expression de soi, les mouvements insouciants et l'établissement de relations, et Toys "R" UsⓇ accorde beaucoup d'importance à ces concepts. Vic et moi souhaitions créer des vêtements à la mode biologiques, judicieusement conçus et plus facilement accessibles aux parents qui se soucient de l'avenir, tout en donnant aux enfants l'envie de jouer, de faire appel à leur imagination et de rêver. »

La marque The Rise Little EarthlingMC témoigne d'un engagement à faire mieux grâce à une imagerie, des pratiques et des messages positifs. Pour remplir son mandat, la marque propose des vêtements tendance, sans étiquette lorsque c'est possible, pour un plus grand confort, et la plupart des produits de la collection sont fabriqués à partir de tissus tricotés dans du coton à 100 % biologique facile d'entretien. Les vêtements sont regroupés sous quatre catégories : Dream (sommeil), Party (vêtements festifs), Play (style décontracté) et Splash (maillots de bain), ce qui permet aux parents de trouver les articles essentiels de la vie de tous les jours (comme des grenouillères en coton biologique, des cache-couches et des leggings, des barboteuses en tissu côtelé, des robes festives Pinafore, des t-shirts à poche à manches courtes roulées et des chapeaux bob pour bébé) à des prix variant entre 4 $ et 29 $, taxes applicables en sus. Les vêtements de la marque sont conçus pour grandir au rythme des enfants, ce qui permet aux parents de réutiliser les vêtements à maintes reprises. L'emballage est limité et fait de matières recyclables, l'étiquetage est fabriqué à partir de papier recyclé et la plupart des vêtements sont offerts avec des cintres en carton recyclé.

« Le lancement de la marque Rise Little EarthlingMC est une excellente nouvelle pour nous, a déclaré Vic Bertrand, président et chef de la direction de Toys "R" UsⓇ Canada. Travailler avec Joe et son équipe s'est avéré une expérience remarquable. Ils ont immédiatement compris et adopté notre vision qui consiste à en offrir plus aux parents clients de Toys « R » UsⓇ : des produits qui correspondent davantage à leurs besoins, un plus grand choix, une qualité supérieure et une valeur ajoutée. Nous sommes heureux d'être témoins de la croissance de millions de petits terriens au rythme de l'évolution de la marque. Et la collection de vêtements n'est que le commencement, car nous souhaitons étendre l'empreinte de cette marque de style de vie axée sur des objectifs précis. »

La marque Rise Little EarthlingMC sera offerte exclusivement aux rêveurs espiègles dans tous les magasins Toys "R" UsⓇ en juin 2021 et en ligne à toysrus.ca dès le 7 juin. Le lancement des collections Home et Pet de Rise Little EarthlingMC est prévu plus tard cette année.

Pour accéder au guide mode de Rise Little EarthlingMC, cliquez ICI.

