Riposte fédérale aux tarifs sur l'aluminium et sur l'acier - La FTQ salue l'initiative de la ministre Mélanie Joly

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) salue la décision du gouvernement fédéral et de la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, de s'engager à imposer l'utilisation de l'acier et de l'aluminium canadiens dans les futurs projets d'infrastructure et de défense si jamais le président Trump met sa menace d'augmenter les droits de douane de 50 % dans ces secteurs.

« Pour la FTQ, il est important de ne pas se laisser intimider par notre voisin américain qui, depuis l'investiture du président Trump, agit comme une girouette avec ses menaces tarifaires. L'économie a besoin de stabilité et de prévisibilité pour arriver à se développer sereinement », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Le nouveau gouvernement fédéral ne doit rien laisser passer et mettre son pied à terre en favorisant l'utilisation de l'acier et de l'aluminium canadiens dans ses futurs projets. Ottawa va dans la bonne direction et envoie un signal positif aux travailleurs et travailleuses et à ces industries », conclut la présidente.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]