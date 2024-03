Rick Stine est nommé au conseil d'administration de Next Level Aviation®

DANIA BEACH, Floride, 26 mars 2024 /CNW/ - Next Level Aviation® (NLA), un distributeur de premier plan de matériel usagé utilisable (USM), a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Frederick J. « Rick » Stine au sein de son conseil d'administration. Avec une brillante carrière de quatre décennies, M. Stine apporte une grande expertise en génie aérospatial et en leadership, ayant notamment dirigé une équipe de l'industrie qui travaille avec la NASA et occupé des postes clés au sein d'entreprises de pointe de l'industrie comme GE, HEICO et, plus récemment, StandardAero, où il a été président de la division Composants, Héli et Accessoires. À titre de directeur, M. Stine collaborera étroitement avec la haute direction et le conseil pour aider à façonner et à exécuter les initiatives de croissance stratégique de Next Level Aviation®.

Rick Stine - Conseil d’administration de Next Level Aviation

Rick Stine, directeur de Next Level Aviation® a déclaré : « Je suis ravi de me joindre au conseil d'administration de Next Level Aviation®. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'équipe de NLA pour stimuler la croissance stratégique et l'innovation dans le secteur mondial du marché secondaire de l'aviation. »

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité en vertu de la norme A-100 et conforme à la circulaire d'information 00-56B de la FAA qui entrepose du matériel usagé utilisable pour toutes les familles d'aéronefs Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation se spécialise dans l'entreposage de pièces de rechange pour les familles d'aéronefs Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 70 % de la flotte mondiale d'aéronefs commerciaux.

Fondé en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenu un fournisseur mondial de premier plan de matériel usagé utilisable pour les moteurs d'aéronefs et d'avions à réaction commerciaux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jack Gordon ( [email protected] ).

