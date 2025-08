NLA a terminé le rachat complet du placement en actions privilégiées de Turning Rock plus tôt que prévu

DANIA BEACH, Floride, 5 août 2025 /CNW/ - Next Level Aviation® (NLA), un chef de file de la distribution mondiale de matériel usagé utilisable (USM) pour tous les avions commerciaux Boeing et Airbus et les plateformes de moteurs à réaction connexes, a entièrement racheté la participation de Turning Rock Partners (TRP) Placement en actions privilégiées en 2019. NLA a terminé le rachat complet de la participation de TRP, avant la date prévue, à la mi-juin 2025.

Jack Gordon, président et chef de la direction de Next Level Aviation®, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de terminer le rachat complet de Turning Rock Partners. Nous tenons à remercier de nouveau l'équipe TRP pour son soutien financier et opérationnel pendant la période d'investissement. Nous souhaitons à toute l'équipe de TRP tout ce qu'il y a de mieux, personnellement et grâce à ses placements de portefeuille. »

M. Gordon a ajouté : « Nous tenons également à remercier de nouveau l'équipe Crédit aux entreprises de PNC d'avoir offert la souplesse nécessaire en matière de prêts à base d'actifs pour effectuer ce résumé mené par la direction. Maintenant que le résumé est terminé, la propriété à 100 % de Next Level Aviation® revient à ses fondateurs. La direction est en train d'évaluer les besoins en capitaux propres de l'entreprise à l'avenir avant de choisir un nouveau partenaire financier pour nous aider à faire passer l'entreprise à un niveau supérieur. »

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité en vertu de la norme ASA-100 et conforme à la circulaire d'information 00-56B de la FAA qui entrepose du matériel usagé utilisable pour toutes les plateformes d'aéronefs Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se concentre particulièrement sur l'entreposage de matériel usagé utilisable pour les familles d'aéronefs Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction connexes, qui représentent actuellement environ 65 % de la flotte commerciale mondiale. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenue un fournisseur mondial de premier plan de matériel usagé utilisable pour les moteurs d'aéronefs et d'avions à réaction commerciaux. www.nextlevelaviation.net

À propos de Turning Rock Partners :

Turning Rock Partners (« TRP ») cible les titres de créance, les actions et les placements hybrides dans des entreprises du marché intermédiaire inférieur mal desservies ou soumises à des contraintes financières en Amérique du Nord. TRP structure des solutions de financement personnalisées pour les entreprises du paysage du marché privé. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Turning Rock Partners : www.turningrockpartners.com. Pour les relations avec les investisseurs de Turning Rock, veuillez communiquer avec [email protected].

