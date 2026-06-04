Richter renforce sa présence nationale avec son expansion à Calgary

Richter accueille Michael Kaumeyer et Errol Kuszner comme associés et annonce l'ouverture prochaine d'un bureau à Calgary

MONTRÉAL, TORONTO et CALGARY, AB, le 4 juin 2026 /CNW/ - Alors que Richter entre dans son deuxième siècle, le cabinet renforce sa présence nationale avec l'arrivée de Michael Kaumeyer et d'Errol Kuszner comme associés et l'ouverture prévue d'un bureau à Calgary au cours des prochains mois.

« Nous sommes fiers d'accueillir Michael et Errol au sein du cabinet. Alors que Richter célèbre ses 100 ans, nous regardons vers l'avenir avec confiance, ambition et un profond sens des responsabilités pour la suite », a déclaré Tasso Lagios, associé directeur de Richter. « Notre prochain chapitre consiste à demeurer près des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprise et des familles que nous servons, et à continuer de bâtir Richter autour de la complexité de leurs besoins en constante évolution. »

Profondément enraciné à Calgary, Michael contribuera à ancrer l'expansion de Richter dans l'Ouest canadien, tout en appuyant la présence nationale plus large du cabinet. Grâce à son vaste réseau à travers le Canada, il apporte proximité, crédibilité et capital relationnel auprès des familles entrepreneuriales prospères, alors que Richter établit une présence permanente en Alberta.

« L'Ouest canadien est un marché bâti par des gens ambitieux, résilients et tournés vers le long terme », a déclaré Michael Kaumeyer, associé chez Richter. « En même temps, j'ai toujours cru que chaque région du Canada possède son propre caractère entrepreneurial, ses propres histoires familiales et sa propre façon de bâtir. Plusieurs familles et entrepreneurs avec qui j'ai travaillé ont créé des entreprises et une richesse importantes, et leurs besoins sont de plus en plus liés aux dimensions de l'entreprise, de la famille et du legs. Richter propose un modèle capable de répondre à cette complexité avec le bon équilibre d'indépendance, de profondeur et de pensée intégrée. »

Errol ajoute une profondeur complémentaire à l'offre nationale Business Family Office de Richter, grâce à plus de 20 ans d'expérience auprès de familles prospères, d'institutions et de fondations dont les besoins exigent une pensée intégrée, une continuité et les bonnes expertises autour de la table.

« Les familles sophistiquées recherchent des conseils capables de relier les points », a déclaré Errol Kuszner, associé chez Richter. « Elles ont besoin de personnes autour de la table qui comprennent non seulement la richesse, mais aussi les priorités et les valeurs familiales, les réalités d'affaires, la philanthropie, la gouvernance et la planification à long terme. Le modèle Business Family Office de Richter rassemble cette façon de penser dans une approche à la fois hautement sophistiquée et profondément personnelle. »

Richter sert déjà des clients en Alberta et en Colombie-Britannique. L'arrivée de Michael et d'Errol reflète l'engagement continu de Richter à bâtir une plateforme nationale qui combine proximité avec les clients, profondeur d'expertise et perspective à long terme pour les entrepreneurs, les bâtisseurs, les propriétaires d'entreprise et les familles partout au Canada.

À propos de Richter

Richter est un Bureau Familial | d'Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d'affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Forts d'un siècle d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée afin d'accompagner les propriétaires d'entreprise dans leur quête d'un succès durable. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou la combinaison des deux, Richter occupe une position unique pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des clients privés, des propriétaires d'entreprise et des familles les plus prospères du Canada, en plus de les aider à tracer une voie claire pour façonner leur héritage destiné aux générations futures. Fondée en 1926, l'équipe multidisciplinaire de Richter, qui compte aujourd'hui 700 personnes, innove continuellement afin de créer de la valeur pour ses employés, ses clients et la collectivité au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

SOURCE Richter

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