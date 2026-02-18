Richter célèbre 100 ans d'un modèle d'affaires unique au Canada

De cabinet comptable à bureau familial d'affaires, au service des entrepreneurs et des grandes familles entrepreneuriales depuis 1926

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Fondé à Montréal en 1926, Richter célèbre 100 ans d'histoire marquée par une transformation continue de son modèle d'affaires. Né comme cabinet de services comptables, Richter est aujourd'hui le seul bureau familial d'affaires au Canada, offrant un accompagnement intégré qui répond à la réalité complexe des entrepreneurs : celle où les décisions d'affaires, les enjeux patrimoniaux et la dynamique familiale sont indissociables.

« Célébrer 100 ans, ce n'est pas seulement souligner notre longévité, c'est reconnaître notre capacité à nous transformer, affirme Tasso Lagios, associé directeur de Richter. Le changement a toujours fait partie de notre histoire et nous avons fait le choix d'évoluer avec nos clients. Cette trajectoire nous a amenés à étendre notre présence au Canada et aux États-Unis, à diversifier notre offre de services et à transformer notre modèle d'affaires afin de mieux refléter la nature de plus en plus interconnectée des enjeux d'entreprise, de propriété et de famille. »

Un modèle intégré, indépendant et résolument distinctif

Au fil des ans, le cabinet a développé un modèle intégré qui permet à la stratégie d'entreprise et à la gestion de patrimoine de s'aligner dans une même vision, éliminant la fragmentation traditionnelle entre firmes d'affaires et firmes de gestion privée. Ce positionnement a permis à Richter d'accompagner certaines familles, dont plusieurs figurent parmi les plus influentes au pays, sur trois, voire même quatre générations.

Convaincu que la qualité du conseil repose sur la profondeur des relations, Richter se distingue en privilégiant une croissance maîtrisée et maintient volontairement une taille boutique. Ce choix stratégique favorise une compréhension approfondie des enjeux d'affaires et familiaux, permettant d'accompagner les familles dans la durée. Ce choix stratégique favorise une compréhension approfondie des dynamiques d'affaires et familiales, permettant d'assurer un accompagnement durable, dans une perspective de continuité et de pérennité.

Richter a aussi choisi de préserver son indépendance et d'évoluer sans affiliation à un réseau international ou distribution de produits d'investissement, afin de garantir des conseils entièrement objectifs et alignés sur les intérêts de ses clients.

« Notre indépendance est un avantage stratégique majeur pour nos clients, souligne Tasso Lagios. Elle nous permet de prendre des décisions ici, dans leur intérêt, sans compromis ni pressions externes, tout en assurant une croissance réfléchie et cohérente avec leurs besoins. »

Depuis un siècle, Richter a continuellement diversifié son offre de services et a investi dans des solutions technologiques de pointe, dont Richter Gardien , une plateforme dédiée à la protection de la réputation et de la vie numérique des individus et des familles d'affaires.

Richter est aujourd'hui présent à Montréal, Toronto et Chicago, et compte 75 associé.e.s et plus de 700 employé.e.s. Le cabinet accompagne ses clients au-delà des frontières et entend poursuivre son développement avec la même discipline et la même vision à long terme qui le guident depuis un siècle, fidèle à sa mission de créer de la valeur et de l'avenir pour les générations d'entrepreneurs.

À propos de Richter

Richter est un Bureau Familial d'Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d'affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Fort d'un siècle d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée afin d'accompagner les propriétaires d'entreprise dans leur quête d'un succès durable. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou la combinaison des deux, Richter occupe une position unique pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des clients privés, des propriétaires d'entreprise et des familles les plus prospères du Canada, tout en les aidant à tracer une voie claire pour façonner leur héritage destiné aux générations futures. Fondée en 1926, l'équipe multidisciplinaire de Richter, qui compte aujourd'hui 700 personnes, innove continuellement afin de créer de la valeur pour ses employés, ses clients et la collectivité au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

