Richter accueille Stanley Julien en tant qu'associé afin de renforcer ses capacités en matière de restructuration à l'échelle nationale

TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ - Richter est fier d'accueillir Stanley Julien à titre d'associé. Établi à Toronto, il jouera un rôle clé dans le renforcement des capacités de restructuration du cabinet à l'échelle nationale, tout en enrichissant la perspective financière stratégique offerte aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprises.

Stanley possède une vaste expérience des situations de crédit complexes et des environnements impliquant de multiples parties prenantes. Il maîtrise parfaitement l'écosystème bancaire, les dynamiques de financement et les attentes des prêteurs. Avant de se joindre à Richter, il a occupé des postes de haute direction chez BMO, où il a dirigé l'unité de gestion des comptes spéciaux au Canada. Au fil de sa carrière, il a évolué à l'intersection du capital, du risque et de la pression de performance contribuant à orienter des décisions d'affaires déterminantes lorsque le jugement et la crédibilité sont primordiaux », a déclaré Tasso Lagios, associé directeur chez Richter. « Au-delà de son expertise en restructuration, c'est la profondeur de sa vision globale qui est essentielle. Stanley comprend les mécanismes de réflexion des prêteurs, la montée de pression interne en entreprise et la manière dont s'articulent les décisions cruciales relatives au capital et au risque. Pour nos clients entrepreneurs, cette expertise est extrêmement utile. »

Son arrivée renforce la capacité de Richter à accompagner ses clients tant en période de difficulté financière ou de transition lors des phases préventives. Son expertise permet d'apporter la clarté et le recul nécessaires pour influencer les résultats, lorsqu'un entrepreneur ou un propriétaire fait face à des phases de croissance, de sous-performance, de négociations avec les prêteurs, de recapitalisation ou à d'autres moments charnières de la vie d'une entreprise.

« Ce qui m'a attiré chez Richter, c'est la finesse de leur vision stratégique, la solidité de leurs relations et cette capacité unique à aborder chaque situation de manière intégrée. » a déclaré Stanley Julien. « Je suis ravi de rejoindre un cabinet où je pourrai contribuer non seulement à des mandats de restructuration, mais aussi à des discussions plus larges qui aident les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises à prendre de meilleures décisions à des moments charnières de la vie de leur entreprise. Le modèle de Richter est particulièrement convaincant car il reflète la manière dont les clients vivent réellement la complexité, non pas de manière cloisonnée, mais à travers plusieurs dimensions simultanément. »

La nomination de Stanley témoigne de l'engagement continu de Richter d'investir dans des talents chevronnés afin d'aider leurs clients à faire face à la complexité avec plus de clarté, de confiance et de perspective.

Cette annonce s'inscrit dans une année importante pour Richter alors que le cabinet souligne ses 100 ans d'excellence au service de leurs clients.

À propos de Richter

Richter est un Bureau Familial | d'Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d'affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Forts d'un siècle d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée afin d'accompagner les propriétaires d'entreprise dans leur quête d'un succès durable. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou la combinaison des deux, Richter occupe une position unique pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des clients privés, des propriétaires d'entreprise et des familles les plus prospères du Canada, en plus de les aider à tracer une voie claire pour façonner leur héritage destiné aux générations futures. Fondée en 1926, l'équipe multidisciplinaire de Richter, qui compte aujourd'hui 700 personnes, innove continuellement afin de créer de la valeur pour ses employés, ses clients et la collectivité au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

SOURCE Richter

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