MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Richelieu (TSX: RCH) annoncera les résultats du troisième trimestre clos le 31 août 2025, le jeudi 9 octobre en matinée par voie de communiqué de presse.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE - Les analystes et les investisseurs sont invités à se joindre à la conférence téléphonique qui se tiendra le jeudi 9 octobre 2025 à 14 h 30 (heure de l'Est). Le président et chef de la direction, M. Richard Lord et le chef de la direction financière et chef de l'exploitation, M. Antoine Auclair répondront aux questions des analystes et des investisseurs.

Les coordonnées d'accès à la conférence téléphonique et à sa rediffusion se trouvent sur le site richelieu.com (Investisseurs/événements).

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Sa clientèle compte plus de 120 000 clients actifs, desservis par un réseau de 117 centres dont 52 au Canada incluant 3 usines de fabrication et 65 centres de distribution aux États-Unis.

