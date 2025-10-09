FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE CLOS LE 31 AOÛT 2025

attribuable aux actionnaires de 23,9 M$, soit 0,43 $ par action dilué, en hausse de 4,9 %. Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles de 82,7 M$.

de 82,7 M$. Expansion : deux acquisitions ultérieures au trimestre (Québec - Manitoba) : des ventes annuelles additionnelles de 22 M$.

NEUF PREMIERS MOIS

de 60,3 M$, soit 1,08 $ par action dilué. Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles de 133,6 M$.

de 133,6 M$. Situation financière saine et solide au 31 août 2025 avec une encaisse nette de 12,4 M$ et un fonds de roulement de 632,7 M$ (ratio de 3,2 : 1).

Dividende trimestriel de 0,1533 $ par action payable le 6 novembre 2025 aux actionnaires inscrits au 23 octobre 2025.

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - (TSX: RCH) « La solide performance de l'ensemble de nos segments de marché aux États-Unis et dans toutes les régions du Canada, à l'exception de l'Ontario, a permis d'afficher une croissance des ventes de 6,7 % au troisième trimestre. Nos ventes ont grimpé de 6,5 % dans le marché des fabricants pour passer à 442,5 M$ et elles ont augmenté de 8,6 % dans le marché des détaillants pour s'établir à 56,7 M$. Suivant la fin de trimestre, nous avons conclu deux acquisitions stratégiques. L'acquisition d'Ideal Security, un distributeur canadien de produits pour portes et fenêtres destinés principalement au marché des détaillants, nous permet d'augmenter nos ventes et d'élargir notre offre au Canada et aux États-Unis. Quant à l'acquisition de Finmac Lumber, elle renforce notre présence au Manitoba et nous permet de compléter nos gammes de produits dans ce marché. Nous poursuivons ainsi l'exécution disciplinée de notre stratégie de croissance et prévoyons terminer l'année 2025 avec de solides résultats », a mentionné M. Richard Lord, président et chef de la direction.

« Je suis également fier de souligner que nos opérations ont généré 82,7 M$ de flux de trésorerie durant le trimestre, incluant une réduction d'inventaires de 16 M$, résultant en une situation de trésorerie positive. Cela reflète la solidité de notre position financière et un bilan d'exception. Malgré les incertitudes liées aux tarifs, notre modèle d'affaires demeure solide : il nous permet de protéger nos marges, de rester compétitifs et de répondre avec agilité aux besoins de nos clients. Nous continuons aussi à miser sur nos produits exclusifs et nos marques privées, afin de renforcer nos marges et d'élargir notre offre. Cette orientation est au cœur de notre stratégie et nous distingue de la concurrence », a ajouté M. Richard Lord.

RÉALISATION DE HUIT ACQUISITIONS DEPUIS LE DÉBUT DE 2025 REPRÉSENTANT DES VENTES ANNUELLES ADDITIONNELLES DE PLUS DE 75 M$

Aux six acquisitions réalisées au premier semestre, dont deux au Canada (Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et au Québec) et quatre aux États-Unis (Colorado, Minnesota, New Jersey (2)), se sont ajoutées les acquisitions d'Ideal Security le 2 septembre 2025 et de Finmac Lumber le 1er octobre 2025. Spécialisée dans les produits de quincaillerie pour portes et fenêtres, Ideal Security est située dans la grande région de Montréal et dessert principalement le marché nord-américain des détaillants et grandes surfaces de rénovation. Quant à Finmac Lumber, distributeur de produits de bois spécialisés, son bassin de clientèle est constitué principalement de menuiseries, d'ébénisteries et de détaillants de matériaux dans la région de Winnipeg. Ces huit acquisitions conclues depuis le début de l'exercice 2025 représentent des ventes de plus de 75 M$ sur une base annuelle en plus d'offrir aux clients des lignes de produits complémentaires de haute qualité.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS CLOS LE 31 AOÛT 2025

Trimestres clos le 31 août 2025 2024 ∆ % (en millions de dollars, sauf les taux de change) Total Interne Acquisitions Consolidées 499,2 467,7 6,7 4,1 2,6 Fabricants 442,5 415,5 6,5 3,6 2,9 Détaillants 56,7 52,2 8,6 8,6 -- Canada 272,4 264,6 2,9 1,5 1,4 Fabricants 226,3 222,1 1,9 0,1 1,8 Détaillants 46,1 42,5 8,5 8,5 -- États-Unis $US 165,3 148,4 11,4 7,3 4,1 Fabricants 157,6 141,2 11,6 7,3 4,3 Détaillants 7,7 7,2 6,9 6,9 -- États-Unis $CA 226,8 203,1 11,7



Taux de change moyens 1,372 1,369



















Pour le troisième trimestre clos le 31 août 2025, les ventes consolidées se sont élevées à 499,2 M$, comparativement à 467,7 M$ pour le troisième trimestre de 2024, soit une hausse de 31,5 M$, ou 6,7 %, dont 2,6 % provenant de la contribution positive des acquisitions et 4,1 % de croissance interne. La croissance interne du marché des fabricants aux États-Unis a été appuyée par une hausse des prix de vente. Une partie de cette croissance interne provient d'ajustements de prix de vente mis en place pour refléter les nouveaux tarifs douaniers, ce qui constitue essentiellement un transfert de coûts sans incidence sur la marge brute. Au Canada, la stabilité des ventes reflète une bonne performance du marché des fabricants dans les régions de l'Est, atténuée par une baisse en Ontario, où le contexte économique a été plus difficile. En devise comparable à celle du troisième trimestre de 2024, la hausse des ventes consolidées aurait été de 6,6 % pour le trimestre clos le 31 août 2025.

Les charges opérationnelles excluant les amortissements ont totalisé 442,2 M$, soit 88,6 % des ventes, comparativement à 414,8 M$, ou 88,7 % des ventes, pour la période correspondante de l'exercice 2024. L'augmentation des charges opérationnelles en valeur absolue reflète la croissance des ventes.

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 57,0 M$, en hausse de 4,1 M$ ou 7,7 %, par rapport au trimestre correspondant de 2024. Cette progression découle principalement de la croissance des ventes. La marge BAIIA s'est établie à 11,4 %, comparativement à 11,3 % pour le trimestre correspondant de 2024.

La dépense d'amortissement au troisième trimestre de 2025 s'est établie à 18,7 M$, en hausse de 1,4 M$ par rapport à la période correspondante de 2024. Cette augmentation résulte principalement de la croissance des actifs liés aux droits d'utilisation, en lien avec les projets d'expansion, les renouvellements de baux, ainsi que les acquisitions d'entreprises réalisées au cours des derniers 12 mois. Les frais financiers nets ont été de 3,4 M$ comparativement à 3,0 M$ au trimestre correspondant de 2024, soit une hausse de 0,4 M$.

Le résultat net a atteint 25,6 M$, en hausse de 6,7 % par rapport au trimestre correspondant de 2024. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 23,9 M$, en hausse de 5,2 % par rapport au troisième trimestre de 2024. Le résultat net par action s'est établi à 0,43 $ de base et dilué, comparativement à 0,41 $ de base et dilué pour le troisième trimestre de 2024, en hausse de 4,9 %.

Les flux monétaires liés aux activités opérationnelles, avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement, se sont établis à 48,1 M$ ou 0,87 $ par action dilué comparativement à 42,7 M$ ou 0,76 $ par action dilué pour le troisième trimestre de 2024. Cette hausse de 12,5 % reflète principalement la hausse des résultats avant impôts, intérêts et amortissements. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a représenté un apport de fonds de 34,6 M$, reflétant la diminution des stocks de 16,2 M$, alors que les autres éléments ont représenté un apport de fonds de 18,4 M$. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 82,7 M$, comparativement à un apport de fonds de 50,2 M$ au troisième trimestre de 2024.

Pour les neuf premiers mois de 2025, les ventes consolidées ont atteint 1,45 G$, en hausse de 97,1 M$ ou 7,2 % sur celles des neuf premiers mois de 2024, dont 3,2 % provenant de la contribution positive des acquisitions et 4,0 % de croissance interne. En devise comparable à celle de la période correspondante de 2024, la hausse des ventes consolidées aurait été de 5,7 %.

Les charges opérationnelles excluant les amortissements ont totalisé 1,30 G$, soit 89,4 % des ventes, comparativement à 1,21 G$, ou 89,1 % des ventes, pour la période correspondante de 2024. Les variations en termes monétaires et en pourcentage des ventes reflètent les éléments susmentionnés.

Le BAIIA a atteint 154,7 M$, en hausse de 7,5 M$ ou 5,1 %, sur celui des neuf premiers mois correspondant de 2024. Lerésultat net attribuable aux actionnaires a été de 60,3 M$, en baisse de 1,8 % sur la période correspondante de 2024 et le résultat net par action s'est établi à 1,09 $ de base et 1,08 $ dilué, comparativement à 1,10 $ de base et 1,09 $ dilué pour la période correspondante de 2024, en baisse de 0,9 %.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement, ont atteint 132,1 M$ ou 2,38 $ par action dilué, comparativement à 122,7 M$ ou 2,18 $ par action dilué pour les neuf premiers mois de 2024. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a représenté un apport de fonds de 1,5 M$, reflétant principalement la variation des stocks qui a représenté un apport de fonds de 3,5 M$, alors que les autres éléments ont requis des liquidités de 2,0 M$. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 133,6 M$, comparativement à un apport de fonds de 106,4 M$ pour les neuf premiers mois de 2024.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 août 2025, l'encaisse nette s'élevait à 12,4 M$, comparativement à 12,3 M$ au 30 novembre 2024, lesactifs totaux étaient de 1,44 G$, comparativement à 1,39 G$ au 30 novembre 2024 et la Société disposait d'un fonds de roulement de 632,7 M$, soit un ratio de 3,2:1, comparativement à 612,9 M$ (ratio de 3,1:1) au 30 novembre 2024, avec un rendement moyen de l'avoir des actionnaires de 9,0 %.

CAPITAL-ACTIONS

Au 31 août 2025, le capital-actions de la Société était constitué de 55 219 988 actions ordinaires [55 218 678 actions ordinaires au 30 novembre 2024]. Pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 août 2025, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation diluées était de 55 561 110 et de 55 570 600 [56 260 000 et 55 971 950 en 2024].

DIVIDENDES

Le 9 octobre 2025, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,1533 $ par action, payable le 6 novembre 2025 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 23 octobre 2025. Le dividende déclaré est désigné comme un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

PROFIL AU 31 AOÛT 2025

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 145 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 120 000 clients actifs, qui sont desservis par 117 centres en Amérique du Nord, dont 49 centres de distribution au Canada, 65 aux États-Unis et trois centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan Inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM UNIGRAV Inc., qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

Note aux lecteurs - Richelieu utilise le résultat avant impôts sur le résultat, intérêts et amortissement («BAIIA») car cette mesure permet à la direction d'évaluer le rendement opérationnel de la Société. Le BAIIA est un indicateur financier de la capacité d'une société d'assumer ses dettes. Cependant, il ne devrait pas être considéré comme un critère remplaçant les produits d'exploitation, le résultat net, les flux de trésorerie ou autre paramètre de mesure de liquidité. Étant donné que le BAIIA n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, il pourrait ne pas être comparable aux BAIIA d'autres sociétés. Richelieu utilise également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles, lesquels sont établis à partir du résultat net auquel s'ajoutent les charges d'amortissement, la charge (ou recouvrement) d'impôts différés, la charge relative à la rémunération à base d'actions et les frais financiers. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas compte de la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement afin d'exclure les effets de saisonnalité et sont utilisées par la direction dans ses évaluations des liquidités générées par ses activités opérationnelles à long terme. Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles pourraient ne pas être comparables à ceux présentés par d'autres sociétés. Certains énoncés contenus au présent rapport (généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que «peut», «ferait», «devrait», «s'attend», «projette», «prévoit», «estime» ou autres variantes comparables) constituent des énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif est sujet, de par sa nature, aux facteurs de risques mentionnés aux rapports annuels et trimestriels de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables en vertu de l'information disponible au moment de leurs formulations, celles-ci pourraient s'avérer inexactes et différer de façon importante. Richelieu n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables. Les états financiers consolidés intermédiaires non audités et les notes y afférentes et le rapport de gestion intermédiaire du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 31 août de 2025 seront disponibles sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com et sur le site Web de la Société sur www.richelieu.com.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 09 OCTOBRE 2025 à 14 H 30 (heure avancée de l'est)

Les analystes financiers et les investisseurs intéressés à participer à la conférence téléphonique sur les résultats de la Société qui aura lieu le 9 octobre 2025 à 14 h 30, pourront composer le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent pas participer pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible à compter du 9 octobre 2025 à 17 h 45, jusqu'à minuit le 16 octobre 2025, en composant le 1-888-660-6345, code d'accès : 30318#. Les journalistes sont invités en tant qu'auditeurs.





