HAUSSE DES VENTES ET POURSUITE DE LA STRATÉGIE DE CROISSANCE PAR ACQUISITIONS - TROIS NOUVELLES ACQUISITIONS AU CANADA

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE CLOS LE 31 MAI 2026

Ventes de 532,1 millions $, en hausse de 3,9 %, dont 291,1 millions $ au Canada et 175,5 millions $US aux États-Unis en hausse respectivement de 5,5 % et de 4,4 % ($US).

de 532,1 millions $, en hausse de 3,9 %, dont 291,1 millions $ au Canada et 175,5 millions $US aux États-Unis en hausse respectivement de 5,5 % et de 4,4 % ($US). BAIIA de 56,1 millions $ - marge BAIIA de 10,6 %.

de 56,1 millions $ - marge BAIIA de 10,6 %. Résultat net attribuable aux actionnaires de 23,2 millions $, soit 0,42 $ par action dilué.

de 23,2 millions $, soit 0,42 $ par action dilué. Flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles de 47,9 millions $ ou 0,87 $ par action dilué.

de 47,9 millions $ ou 0,87 $ par action dilué. Expansion : 1 acquisition (QC) le 1er mai et 2 nouvelles acquisitions conclues le 26 juin et le 8 juillet, 2026 (QC et ON), pour des ventes annuelles additionnelles de 27 millions $.

PREMIER SEMESTRE

Ventes de 995,6 millions $, en hausse de 4,4 %, dont 540,9 millions $ au Canada et 331,1 millions $US aux États-Unis, en hausse respectivement de 4,5 % et de 7,5 % ($US).

de 995,6 millions $, en hausse de 4,4 %, dont 540,9 millions $ au Canada et 331,1 millions $US aux États-Unis, en hausse respectivement de 4,5 % et de 7,5 % ($US). BAIIA de 99,4 millions $ - marge BAIIA de 10,0 %.

de 99,4 millions $ - marge BAIIA de 10,0 %. Résultat net attribuable aux actionnaires de 37,6 millions $, soit 0,68 $ par action dilué.

de 37,6 millions $, soit 0,68 $ par action dilué. Flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles de 85,8 millions $ ou 1,56 $ par action dilué.

de 85,8 millions $ ou 1,56 $ par action dilué. Situation financière saine et solide au 31 mai 2026 avec un fonds de roulement de 629,5 millions $ (ratio de 3,0 : 1).

Dividende trimestriel de 0,1566 $ par action payable le 7 août 2026 aux actionnaires inscrits au 23 juillet 2026.

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - (TSX: RCH ) « Nos principaux segments de marché ont continué de bien performer au deuxième trimestre, faisant croître nos ventes de 5,5 % au Canada et de 4,4 % ($US) aux États-Unis. Nos ventes totales ont augmenté de 3,9 % pour atteindre 532,1 millions $, cette hausse aurait été de 5,0 % en devise comparable à celle de 2025. Dans le marché des fabricants où les ventes se sont chiffrées à 473,7 millions $, la hausse de 3,8 % provient à parts égales de la croissance interne et des acquisitions. Nos ventes aux détaillants et grandes surfaces de rénovation ont augmenté de 4,2 % pour s'établir à 58,4 millions $. Nous avons gardé le cap sur notre stratégie d'expansion pour saisir de nouvelles opportunités dans le marché des acquisitions. Le 1er mai nous avons acquis Fini U.V. International Inc. (Finium) au Québec, suivie de celle de Distributions Air-Cube Inc. (Solutions Acoustiques) dans la grande région de Montréal le 26 juin, 2026, puis de celle de Winnec Inc. (Winnec) dans la grande région de Toronto le 8 juillet, 2026. Ces trois acquisitions récentes représentent des ventes annuelles additionnelles de 27 millions $ ainsi qu'un bon apport d'expertises de marché, de nouveaux clients et de synergies futures avec des produits spécialisés qui s'intègrent de façon complémentaire à notre offre diversifiée. Chez Richelieu, nous continuons de nous démarquer en offrant aux professionnels du design et de l'aménagement des produits qui répondent aux tendances actuelles du marché. L'ajout de Finium et de Solutions Acoustiques renforce notre leadership dans les solutions décoratives et acoustiques, deux segments en forte croissance, tout en renforçant notre présence auprès des architectes et designers nord-américains. Cette stratégie s'inscrit dans la continuité de la reconnaissance obtenue cette année avec notre prix Best of KBIS dans la catégorie de la quincaillerie décorative et témoigne de notre volonté de demeurer une référence en matière d'innovation et de différenciation», a mentionné M. Richard Lord, président et chef de la direction.

Principales marques de commerce (Groupe CNW/Quincaillerie Richelieu Ltée)

« Le contexte économique actuel contribue également à créer des occasions d'acquisition intéressantes dans nos marchés cibles. Nous poursuivons l'évaluation de plusieurs dossiers et demeurons bien positionnés pour saisir les occasions qui répondent à nos critères stratégiques et contribueront à notre croissance à long terme. » a ajouté Richard Lord.

QUATRE ACQUISITIONS CONCLUES DEPUIS LE DÉBUT DE L'EXERCICE 2026 POUR DES VENTES ADDITIONNELLES ANNUELLES DE 45 MILLIONS $

Après avoir complété l'acquisition de trois centres de distribution de McKillican American en Oregon et dans l'état de Washington au premier trimestre, le 1er mai, 2026 Richelieu a acquis Finium, un distributeur et fabricant spécialisé dans les panneaux de recouvrement mural haut de gamme à forte valeur décorative et acoustique pour des applications résidentielles et commerciales, situé à Frampton, Qc. Puis le 26 juin, 2026, la Société a conclu l'acquisition de Solutions Acoustiques qui opère dans la grande région de Montréal en tant que distributeur spécialisé de produits acoustiques standards et haut de gamme réputés pour leurs performances et leur conception architecturale. Cette acquisition a été suivie par celle de Winnec, le 8 juillet, 2026, un distributeur de quincaillerie spécialisée actif dans la grande région de Toronto où il opère trois centres de distribution. Au cours des prochaines périodes, Richelieu procèdera à l'intégration de ces nouvelles activités tout en poursuivant sa stratégie d'innovation et de développement du marché nord-américain.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE CLOS LE 31 MAI 2026

Le tableau qui suit présente un aperçu des ventes des deux principaux marchés de Richelieu pour les trimestres clos les 31 mai 2026 et 2025 :

Trimestres clos le 31 mai 2026 2025 ∆ % (en millions de dollars, sauf les taux de change) Total Interne Acquisitions Consolidées 532,1 512,2 3,9 1,8 2,1 Fabricants 473,7 456,2 3,8 1,9 1,9 Détaillants 58,4 56,0 4,2 (0,1) 4,3 Canada 291,1 275,8 5,5 3,8 1,7 Fabricants 245,9 235,3 4,5 3,1 1,4 Détaillants 45,2 40,5 11,6 8,1 3,5 États-Unis $US 175,5 168,1 4,4 1,7 2,7 Fabricants 165,9 157,1 5,6 3,1 2,5 Détaillants 9,6 11,0 (12,7) (18,5) 5,8 États-Unis $CA 241,0 236,4 1,9



Taux de change moyens 1,373 1,407



















Pour le deuxième trimestre clos le 31 mai 2026, les ventes consolidées se sont élevées à 532,1 M$, comparativement à 512,2 M$ pour le deuxième trimestre de 2025, soit une hausse de 19,9 M$, ou 3,9 %, dont 2,1 % provenant de la contribution positive des acquisitions et 1,8 % de croissance interne. En devise comparable à celle du deuxième trimestre de 2025, la hausse des ventes consolidées aurait été de 5,0 % pour le trimestre clos le 31 mai 2026.

Les charges opérationnelles excluant les amortissements ont totalisé 475,9 M$, soit 89,4 % des ventes, comparativement à 457,0 M$, ou 89,2 % des ventes, pour la période correspondante de l'exercice 2025. L'augmentation en valeur absolue reflète la hausse des ventes, tandis que la variation en pourcentage reflète l'incidence des tarifs, lesquels augmentent les ventes et le coût des ventes du même montant, préservant ainsi la marge en dollars tout en réduisant le pourcentage de marge.

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 56,1 M$, en hausse de 0,9 M$ ou 1,7 %, par rapport au trimestre correspondant de 2025. Cette progression découle principalement de la croissance des ventes. La marge BAIIA s'est établie à 10,6 %, comparativement à 10,8 % pour le trimestre correspondant de 2025.

La dépense d'amortissement au deuxième trimestre de 2026 s'est établie à 19,6 M$, en hausse de 0,6 M$ par rapport à la période correspondante de 2025, résultant principalement de la croissance des actifs liés aux droits d'utilisation, en lien avec les renouvellements de baux. Les frais financiers nets ont été de 3,6 M$ comparativement à 4,0 M$ au trimestre correspondant de 2025, soit une baisse de 0,4 M$.

Le résultat net a atteint 23,9 M$, en hausse de 1,9 % par rapport au trimestre correspondant de 2025. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 23,2 M$, en hausse de 3,2 % par rapport au deuxième trimestre de 2025. Le résultat net par action s'est établi à 0,42 $ de base et dilué, comparativement à 0,41 $ de base et dilué pour le deuxième trimestre de 2025, en hausse de 2,4 %.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement, se sont établis à 47,9 M$ ou 0,87 $ par action dilué comparativement à 46,8 M$ ou 0,84 $ par action dilué pour le deuxième trimestre de 2025. Cette hausse de 2,4 % reflète principalement la hausse du résultat net. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 28,5 M$, reflétant l'augmentation des débiteurs de 14,8 M$, alors que les autres éléments ont requis des liquidités de 13,7 M$. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 19,4 M$, comparativement à un apport de fonds de 47,3 M$ au deuxième trimestre de 2025.

Au premier semestre de 2026, les ventes consolidées ont atteint 995,6 M$, en hausse de 41,7 M$ ou 4,4 % sur celles du premier semestre de 2025, dont 2,5 % provenant de la contribution positive des acquisitions et 1,9 % de croissance interne. En devise comparable à celle du semestre correspondant de 2025, la hausse des ventes consolidées aurait été de 5,9 %.

Les charges opérationnelles excluant les amortissements ont totalisé 896,3 M$, soit 90,0 % des ventes, comparativement à 856,3 M$, ou 89,8 % des ventes, pour la période correspondante de 2025. L'augmentation en valeur absolue reflète la hausse des ventes, tandis que la variation en pourcentage reflète l'incidence des tarifs, qui augmentent proportionnellement les ventes et le coût des ventes.

Le BAIIA a atteint 99,4 M$, en hausse de 1,7 M$ ou 1,8 %, sur celui du semestre correspondant de 2025. Le résultat net attribuable aux actionnaires a été de 37,6 M$, en hausse de 3,5 % sur la période correspondante de 2025 et le résultat net par action s'est établi à 0,69 $ de base et 0,68 $ dilué, comparativement à 0,66 $ de base et dilué pour la période correspondante de 2025, en hausse de 4,5 % et 3,0 % respectivement.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement, ont atteint 85,8 M$ ou 1,56 $ par action dilué, comparativement à 84,1 M$ ou 1,52 $ par action dilué pour le premier semestre de 2025. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 49,2 M$, reflétant principalement la variation des stocks qui a requis des liquidités de 31,6 M$, alors que les autres éléments ont requis des liquidités de 17,6 M$. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 36,6 M$, comparativement à un apport de fonds de 51,0 M$ pour le premier semestre de 2025.

Au 31 mai 2026, le découvert bancaire net s'élevait à 25,5 M$, comparativement à une encaisse nette de 22,6 M$ au 30 novembre 2025, les actifs totaux étaient de 1,49 G$, comparativement à 1,44 G$ au 30 novembre 2025 et la Société disposait d'un fonds de roulement de 629,5 M$, soit un ratio de 3,0:1, comparativement à 624,0 M$ (ratio de 3,3:1) au 30 novembre 2025, avec un rendement moyen de l'avoir des actionnaires de 9,1 %.

CAPITAL-ACTIONS

Au 31 mai 2026, le capital-actions de la Société était constitué de 54 832 762 actions ordinaires [54 911 836 actions ordinaires au 30 novembre 2025]. Pour les périodes de trois et six mois closes le 31 mai 2026, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation diluées était de 55 118 918 et de 55 141 270 [55 420 350 et 55 440 570 en 2025].

DIVIDENDES

Le 9 juillet 2026, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,1566 $ par action, payable le 7 août 2026 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 23 juillet 2026. Le dividende déclaré est désigné comme un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

PRINCIPALES MARQUES DE COMMERCE

PROFIL AU 31 MAI 2026

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 145 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 120 000 clients actifs, qui sont desservis par 121 centres en Amérique du Nord, dont 51 centres de distribution au Canada, 66 aux États-Unis et quatre centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan Inc., Menuiserie des Pins Ltée, USIMM UNIGRAV Inc. et Fini U.V. international Inc., qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi qu'un centre de numérisation 3D et des produits sur mesure incluant des panneaux de recouvrement mural haut de gamme à forte valeur décorative et acoustique.

Note aux lecteurs - Richelieu utilise le résultat avant impôts sur le résultat, intérêts et amortissement («BAIIA») car cette mesure permet à la direction d'évaluer le rendement opérationnel de la Société. Le BAIIA est un indicateur financier de la capacité d'une société d'assumer ses dettes. Cependant, il ne devrait pas être considéré par l'investisseur comme un critère remplaçant les produits d'exploitation, le résultat net, les flux de trésorerie ou autre paramètre de mesure de liquidité. Étant donné que le BAIIA n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, il pourrait ne pas être comparable aux BAIIA d'autres sociétés. Richelieu utilise également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles, lesquels sont établis à partir du résultat net auquel s'ajoutent les charges d'amortissement, la charge (ou recouvrement) d'impôts différés, la charge relative à la rémunération à base d'actions et les frais financiers. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas compte de la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement afin d'exclure les effets de saisonnalité et sont utilisées par la direction dans ses évaluations des liquidités générées par ses activités opérationnelles à long terme. Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles pourraient ne pas être comparables à ceux présentés par d'autres sociétés. Certains énoncés contenus au présent rapport (généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que «peut», «ferait», «devrait», «s'attend», «projette», «prévoit», «estime» ou autres variantes comparables) constituent des énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif est sujet, de par sa nature, aux facteurs de risques mentionnés aux rapports annuels et trimestriels de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables en vertu de l'information disponible au moment de leurs formulations, celles-ci pourraient s'avérer inexactes et différer de façon importante. Richelieu n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables. Les états financiers consolidés intermédiaires non audités et les notes y afférentes et le rapport de gestion intermédiaire du deuxième trimestre et du premier semestre de 2026 seront disponibles sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com et sur le site Web de la Société sur www.richelieu.com.

Richard Lord

Antoine Auclair Président et chef de la direction

Le chef de la direction financière et chef de l'exploitation,







CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 9 JUILLET 2026 à 14 H 30 (heure avancée de l'est)

Les analystes financiers et les investisseurs intéressés à participer à la conférence téléphonique sur les résultats de la Société qui aura lieu le 9 juillet 2026 à 14 h 30, pourront composer le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent pas participer pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible à compter du 9 juillet 2026 à 17 h 45, jusqu'à minuit le 16 juillet 2026, en composant le 1-888-660-6345, code d'accès : 83216 #. Les journalistes sont invités en tant qu'auditeurs.





SOURCE Quincaillerie Richelieu Ltée

Pour information : Tél. : (514) 832-4010, www.richelieu.com