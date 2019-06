Richard Ferron reçoit le Prix du CALQ - Œuvre de l'année sur la Côte-Nord pour son installation Empreintes d'ici

L'œuvre primée

Empreintes d'ici est une mosaïque élaborée grâce à la participation de la population de Baie-Comeau. Le spectateur, en tant que générateur de matériau de création, était invité à écraser une petite motte d'argile dans sa main, dans un geste d'affirmation de soi. L'artiste a ainsi récolté dans des lieux publics (trottoirs, parcs, écoles), durant cinq mois, 666 empreintes. Celles-ci ont été cuites et peintes. Chacune a été associée puis collée à un morceau de bois flotté. La création consistait à explorer le lien entre l'empreinte végétale et l'empreinte humaine et témoigner de l'héritage du végétal toujours présent en nous.

L'installation Empreintes d'ici s'est conçue à partir de caractéristiques nord-côtières : son milieu industriel, son littoral, sa démographie. Les morceaux de bois flottés représentent la matière première alors que les baguettes symbolisent la transformation industrielle. L'installation finale en courbes dans l'espace d'exposition fait référence à la notion de mouvement : celui des marées, de l'exode, des allers-retours, de l'immigration, des étudiants. Disposés horizontalement, les morceaux de bois suggèrent la forme d'un bateau, des courants, des transports. Les empreintes d'argile disposées verticalement évoquent la voile, l'humain. Les longues baguettes de bambou élèvent du sol tous les éléments. Par leur teinte similaire au plancher, ces baguettes s'y confondent, créant une illusion de flottaison.

Biographie de Richard Ferron

Richard Ferron a obtenu un baccalauréat en arts plastiques et est titulaire d'une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. Artiste atypique, son intérêt pour l'art ne se limite pas à un médium en particulier. Il s'exprime de façon aléatoire à travers la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, l'installation et les arts numériques. Par-delà ces disciplines, l'expérience vécue avec le public sur le mode de la rencontre, de la participation active et du partage est aujourd'hui l'un des moteurs de sa démarche artistique. Son travail a fait l'objet d'expositions individuelles et collectives, notamment au Musée régional de la Côte-Nord, à Espace F (Matane), aux centres VU et Le Lieu (Québec), au Festival Clin d'Œil (Reims, France), et dans plusieurs Maisons de la Culture (Montréal).

Richard Ferron vit et travaille à Baie-Comeau.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner! Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

La mission de Culture Côte-Nord

Culture Côte-Nord travaille au développement culturel de la région. Il regroupe, concerte, conseille, représente et fait la promotion des artistes, artisans, écrivains, travailleurs et organismes culturels nord-côtiers afin de favoriser l'essor et la reconnaissance du secteur des arts et de la culture tant au niveau régional que national. Culture Côte-Nord reçoit l'appui du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

