Richard Bergevin réélu à la présidence de la FSE-CSQ

DRUMMONDVILLE, QC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Au terme d'un premier mandat bien rempli, c'est à l'unanimité que les membres du conseil fédéral de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) ont réélu Richard Bergevin à la présidence de l'organisation pour les trois prochaines années.

Composition du comité exécutif de la FSE-CSQ - De gauche à droite : Jean-François Gaumond, deuxième vice-président, responsable des dossiers des relations du travail; Karine Nantel, première vice-présidente, responsable des dossiers pédagogiques et professionnels; Isabelle Paulin, première conseillère et présidente du Syndicat de l’enseignement de Portneuf (SEP-CSQ); Richard Bergevin, président; Martine Provost, deuxième conseillère et présidente de l’Association des professeurs de Lignery (APL-CSQ). Était absent sur la photo : Martin Hogue, secrétaire-trésorier et président du Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ).

« C'est un immense honneur de recevoir la confiance d'une instance comme la nôtre afin de travailler à améliorer les conditions de travail des enseignantes et des enseignants, de les soutenir dans leur quotidien et de valoriser la profession enseignante. Nos objectifs sont clairs et nous sommes prêts pour la prochaine rentrée. Nous comptons échanger de manière constructive avec le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, pour soutenir les profs dans leurs nombreux défis, dont ceux liés à l'évaluation des apprentissages et à la lutte contre la violence vécue dans nos écoles et nos centres. Nous voulons aussi leur redonner de l'oxygène et de l'autonomie dans leur pratique », a fait savoir Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.

Élue au comité exécutif, la présidente du Syndicat de l'enseignement de Portneuf (SEP-CSQ), Mme Isabelle Paulin, s'y joindra à titre de première conseillère. Enseignante de mathématiques et de sciences au Centre de services scolaire de Portneuf depuis 2000, cette diplômée de l'UQAR a été vice-présidente du SEP‑CSQ avant d'en assumer la présidence depuis 2016. Elle a siégé à de nombreux comités de la FSE, dont celui qui s'est chargé du bilan de la négociation.

Par ailleurs, M. Martin Hogue, président du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ), a quant à lui été reconduit au poste de secrétaire-trésorier du comité exécutif pour un troisième mandat.

Le conseil fédéral tient à remercier Mme Natacha Blanchet, conseillère sortante du comité exécutif et présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ), qui prendra une retraite bien méritée à la fin de l'année scolaire. Son engagement syndical sincère, sa passion pour l'enseignement et l'éducation, sa générosité et son sens aigu de la justice sociale auront marqué son passage à la FSE-CSQ, qui lui a d'ailleurs rendu un hommage bien senti.

Composition du comité exécutif de la FSE-CSQ

De gauche à droite sur la photo :

Jean-François Gaumond, deuxième vice-président, responsable des dossiers des relations du travail;

Karine Nantel, première vice-présidente, responsable des dossiers pédagogiques et professionnels;

Isabelle Paulin, première conseillère et présidente du Syndicat de l'enseignement de Portneuf (SEP-CSQ);

Richard Bergevin, président;

Martine Provost, deuxième conseillère et présidente de l'Association des professeurs de Lignery (APL-CSQ).

Était absent sur la photo : Martin Hogue, secrétaire-trésorier et président du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ).

Profil de la FSE‑CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

FSE-CSQ Facebook X Bluesky

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Source : Sylvie Lemieux, attachée de presse FSE-CSQ, 418 563-7193, [email protected]