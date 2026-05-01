La FSE-CSQ lance l'idée novatrice d'une année de résidence pour les futurs profs

QUÉBEC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Afin de contribuer à atténuer la pénurie de personnel enseignant et à favoriser son insertion dans la profession, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) a sondé quelque 5 700 profs pour connaître leur avis entourant l'idée de transformer l'actuel stage de 4e année du baccalauréat en enseignement en année de résidence. Les résultats sans équivoque ont été présentés dans le cadre du colloque trisannuel Maîtres de notre profession!, qui se déroule depuis hier et toute la journée aujourd'hui à Québec.

Rappelons qu'à l'édition 2023 du Colloque, 88 % des enseignantes et enseignants alors consultés s'étaient montrés en accord avec l'idée de la transformation de la 4e année du baccalauréat en année de résidence. Cette fois-ci, la FSE-CSQ a poussé plus loin la réflexion et a consulté ses membres quant aux modalités que pourrait prendre le concept.

Ainsi, la transformation du stage 4 en année de résidence :

Se déroulerait de septembre à juin afin de faire vivre au résident toutes les étapes d'une année scolaire : plus de 85 % en accord ;

; Représenterait environ 40 % du temps d'enseignement, soit l'équivalent du stage 4 actuel réparti sur l'ensemble d'une année scolaire : 82 % en accord ;

; Prévoirait que l'enseignant résident soit présent quotidiennement à l'école ou au centre : 82 % en accord ;

; Comporterait une portion théorique sous la responsabilité de l'université : 88 % en accord ;

; Comporterait une portion pratique sous la responsabilité de l'enseignant associé à l'école : près de 94 % en accord ;

; Prévoirait une rémunération égale pour tous les stagiaires durant la résidence : près de 77 % en accord.

« Au cours de la dernière année, la FSE-CSQ a mis des solutions de l'avant pour atténuer la pénurie et favoriser la rétention en enseignement. On a notamment fait le choix de miser sur une meilleure insertion professionnelle pour y arriver, et l'idée d'une résidence pourrait y contribuer dans plusieurs milieux. Qui plus est, ça contribuerait à valoriser la profession enseignante », a fait savoir Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ, tout en rappelant que les discussions tenues lors du Colloque seront soumises au conseil fédéral de la Fédération.

Le Colloque professionnel et pédagogique Maîtres de notre profession! de la FSE‑CSQ se tient les 30 avril et 1er mai. La thématique du Colloque, cette année, porte sur l'affirmation du leadership professionnel.

« En prévision de la prochaine rentrée et à la veille d'une campagne électorale, nous sentons le besoin d'alimenter les discussions entourant la pénurie de personnel en éducation en faisant connaître nos discussions et nos idées, reflet du caractère professionnel de notre syndicalisme et de notre façon constructive d'apporter des solutions », a conclu Richard Bergevin, non sans rappeler la nécessité d'une grande réflexion en éducation.

Les résultats présentés proviennent d'un sondage Web autoadministré. Le sondage était disponible entre le 6 janvier et le 2 février 2026, pour un total de 28 jours. Il a recueilli près de 5 700 questionnaires valides.

Ces résultats sont disponibles auprès de la FSE-CSQ au fse.lacsq.org.

Profil de la FSE‑CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

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SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Source : Sylvie Lemieux, attachée de presse FSE-CSQ, 418 563-7193, [email protected]