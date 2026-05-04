Intelligence artificielle en enseignement - Les profs de la FSE-CSQ veulent plus de balises et d'outils

QUÉBEC, le 4 mai 2026 Forte des données recueillies auprès de 5 700 personnes répondantes dans le cadre de son colloque pédagogique trisannuel Maîtres de notre profession!, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) a documenté les usages, les besoins et les attentes des enseignants au regard de l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le cadre de leur travail.

« Même s'ils estiment que l'intelligence artificielle a un potentiel indéniable, les enseignants nous ont dit avoir bien peu d'encadrement face à cette technologie incontournable qui se développe à vitesse grand V. Ils se sentent trop souvent laissés à eux-mêmes, sans orientations ni balises. Or, il sera essentiel pour eux d'être dûment outillés comme utilisateurs dans leur pratique professionnelle, mais aussi pour accompagner et former les élèves des écoles et des centres », a fait savoir Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.

En effet, tous secteurs d'enseignement confondus, près d'un enseignant sur deux ayant répondu au questionnaire juge ne posséder que des notions de base concernant les connaissances techniques et pratiques liées à l'IA (47 %). Par ailleurs, 46 % des enseignants consultés disent n'avoir reçu aucune information de leur direction ou de leur centre de services scolaire à ce sujet, alors que seulement 19 % d'entre eux ont reçu certaines balises.

La FSE-CSQ voulait savoir quels types de ressources seraient utiles pour intégrer l'IA dans l'enseignement. Les réponses sont claires :

Des répertoires d'outils validés pour alléger la tâche;

Des balises d'utilisation claires (par exemple, politique ou cadre de référence);

De la formation sur des enjeux pédagogiques et professionnels;

De la formation sur différents enjeux éthiques et sécuritaires.

Pour les enseignants, des enjeux posent un défi professionnel et pédagogique important en lien avec l'utilisation de l'IA, notamment :

La paresse intellectuelle;

Le plagiat et la tricherie.

Ils ont également identifié des préoccupations éthiques concernant l'utilisation de l'IA en enseignement, soit :

La désinformation;

Le respect des droits d'auteur;

La protection de la confidentialité et de la sécurité des données personnelles;

Le poids environnemental de l'utilisation de l'IA.

« Les attentes des enseignants sont grandes envers l'IA, et ils se retrouvent à porter souvent seuls le poids de leur développement professionnel à cet égard. On invite le Ministère à bâtir des répertoires d'outils d'IA validés sur le plan éthique, tout en faisant connaître des balises claires quant à son utilisation dans un contexte scolaire. De plus, il faudra s'assurer que les enseignants aient accès à une offre de formations variées et accessibles afin qu'ils puissent choisir celles qui répondront véritablement à leurs besoins », a conclu M. Bergevin.

Les résultats présentés proviennent d'un sondage Web autoadministré. Le sondage était disponible entre le 6 janvier et le 2 février 2026, pour un total de 28 jours. Il a recueilli près de 5 700 questionnaires valides.

Ces résultats sont disponibles auprès de la FSE-CSQ au fse.lacsq.org.

Profil de la FSE‑CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

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SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Source : Sylvie Lemieux, attachée de presse FSE-CSQ, 418 563-7193, [email protected]