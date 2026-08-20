Rice Investment Group et le Fonds de croissance du Canada investissent 35 millions $ US dans EnerPure pour accélérer la commercialisation de sa technologie de recyclage d'huile moteur usagée

CALGARY, AB, le 20 août 2026 /CNW/ -- Le Fonds de croissance du Canada Inc. (le « FCC ») a annoncé aujourd'hui un investissement de 20 millions $ US (~28 millions $ CA) dans EnerPure Inc. (« EnerPure » ou la « Société »), une entreprise de technologies propres basée à Calgary. EnerPure a développé un processus exclusif de recyclage modulaire à petite échelle, visant à convertir l'huile moteur usagée (« HMU ») en carburants marins à faible teneur en soufre. Cette transaction s'inscrit dans un financement par actions de croissance de 35 millions $ US (~49 millions $ CA) mené par Rice Investment Group (« RIG »), un fonds d'investissement américain à stratégies multiples, axé sur le secteur énergétique.

De concert avec des investisseurs privés, le FCC cherche des occasions d'appuyer des entreprises canadiennes de technologies propres dans leurs efforts de développement et de commercialisation de technologies innovantes. En investissant dans EnerPure, le FCC contribue à l'évolution d'un processus de valorisation des déchets, développé au Canada, qui transforme l'HMU, un déchet pétrolier, en carburants marins de substitution compatibles avec les moteurs de navires existants. Cet investissement appuiera directement la construction de la première installation de recyclage commercial d'EnerPure en Alberta, en soutenant la technologie principale, l'ingénierie et l'expertise opérationnelle de la Société au Canada. De plus, il contribuera à la création d'emplois de grande qualité et catalysera de nouveaux capitaux privés dans l'écosystème canadien des carburants propres.

« Avec plus d'un milliard de dollars investis dans les technologies propres, le FCC aide les sociétés canadiennes innovantes, comme EnerPure, à fournir des solutions éprouvées sur le marché. Cet investissement servira à la construction de sa première installation et accélérera le déploiement d'une plateforme de recyclage reproductible et évolutive », a déclaré Yannick Beaudoin, président et chef de la direction de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc. (« GAFCC »). « En investissant dans EnerPure à cette étape cruciale de sa croissance, le FCC se réjouit de soutenir la commercialisation d'une solution d'économie circulaire, développée au Canada pour un secteur difficile à décarboner. »

« EnerPure a développé une plateforme intéressante misant sur une approche distinctive pour convertir l'HMU en carburants marins de haute qualité. Nous que la Société est bien positionnée pour sa prochaine étape de croissance grâce à une occasion de marché attrayante, d'un modèle d'affaires évolutif et d'une équipe de direction possédant une grande expérience en exécution de projet positionne bien la Société pour sa prochaine étape de croissance », a souligné Ryan Kanto, associé à RIG. « Nous sommes ravis de diriger ce financement en collaboration avec le FCC et de soutenir l'équipe d'EnerPure dans la construction de sa première installation commerciale. »

« Ce financement marque un jalon important pour EnerPure en lui procurant le capital nécessaire pour faire avancer la construction de sa première installation commerciale en Alberta. Nous sommes emballés de collaborer avec des investisseurs qui partagent notre vision et soutiennent l'exécution de notre plan de croissance, qui nous permettra de démontrer la valeur commerciale de notre technologie à grande échelle », a ajouté Rick Koshman, président et chef de la direction d'EnerPure. « Nous nous concentrons maintenant sur l'exécution; nous terminerons l'ingénierie, procéderons à la construction et mettrons en service notre première installation commerciale. Nous sommes reconnaissants de la confiance dont ont fait preuve nos investisseurs et impatients de réaliser les prochaines étapes. »

Fondée en 2009 au Manitoba, EnerPure est une entreprise canadienne de technologies propres, désormais basée à Calgary. Elle a développé un processus exclusif visant à convertir l'HMU en carburants marins conformes à la réglementation de l'Organisation maritime internationale (l'« OMI ») entrée en vigueur en 2020. Grâce à son approche modulaire à petite échelle, la Société vise à créer un réseau évolutif d'installations de recyclage capables de traiter sur le plan économique des volumes d'HMU régionaux souvent mal desservis par les infrastructures de reraffinage traditionnelles. Après avoir démontré avec succès sa technologie dans le cadre d'un projet pilote, la Société est maintenant prête à construire sa première installation commerciale, dont la mise en service est prévue en 2028.

Faits saillants de la transaction

Le FCC investit 20 millions $ US (~28 millions $ CA) dans EnerPure pour soutenir la construction de sa première installation commerciale en Alberta et le déploiement d'une technologie de valorisation des déchets, développée au Canada.

dans EnerPure pour soutenir la construction de sa première installation commerciale en Alberta et le déploiement d'une technologie de valorisation des déchets, développée au Canada. Cet investissement s'inscrit dans un financement par actions de croissance de 35 millions $ US (~49 millions $ CA) mené par RIG, qui investit 15 millions $ US aux côtés du FCC.

mené par RIG, qui investit 15 millions $ US aux côtés du FCC. La technologie d'EnerPure convertit l'HMU en carburants marins conformes à la réglementation de l'OMI et a été démontrée avec succès dans le cadre d'un projet pilote au Manitoba.

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone. Pour en savoir plus sur le FCC, consultez son site Web : www.cgf-fcc.ca.

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. GAFCC agit comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À propos d'EnerPure Inc.

EnerPure Inc. est une entreprise industrielle canadienne de technologies propres qui recycle l'huile moteur usagée en vue de produire des carburants marins à plus faible intensité de carbone. Grâce à sa technologie exclusive, EnerPure procure une solution modulaire reproductible pour revaloriser l'huile moteur usagée tout en produisant des carburants marins de grande qualité.

À propos de Rice Investment Group

Rice Investment Group (« RIG ») est un fonds d'investissement à stratégies multiples, soutenu par la famille Rice. Les frères Rice ont fondé Rice Energy, un exploitant de gaz naturel axé sur le bassin appalachien qui a ensuite été fusionné à EQT Corporation pour former le plus grand producteur de gaz naturel en Amérique du Nord. RIG investit dans tous les segments du secteur énergétique et se concentre là où son expertise technique, opérationnelle et stratégique peut créer de la valeur pour les actionnaires.

SOURCE Fonds de croissance du Canada inc.

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