NEW YORK, 4 juin 2024 /CNW/ - Vitech , un important fournisseur mondial de logiciels d'administration pour les systèmes de régime de retraite et d'assurance collective, a collaboré avec AWS pour organiser un webinaire explorant l'incidence de l'IA générative sur le secteur de l'assurance.

Le webinaire comprenait une discussion entre Ali Kheirolomoom, chef des produits de Vitech, et Terry Buechner, spécialiste principal de l'assurance et responsable des systèmes de base d'AWS, animée par Stephen Brandt, vice-président principal, Ventes d'assurances de Vitech. La discussion portait sur les effets transformateurs que l'IA générative aura sur l'efficacité et l'engagement des clients dans le secteur de l'assurance, ainsi que des pièges potentiels.

L'IA générative présente un large éventail de cas d'utilisation dans le secteur de l'assurance qui touchent tous les aspects du parcours du client ainsi que la restructuration des activités et du marketing. Alors que les géants de l'assurance se précipitent pour étudier et adopter la technologie de l'IA, les efforts pionniers de Vitech rendent les progrès de pointe dans le domaine de l'IA accessibles à ses clients.

Vous pouvez consulter le webinaire à l'adresse : https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1669620&tp_key=86b01106fd&sti=linkedin

