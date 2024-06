COMTÉ DE HURON, ON, le 14 juin 2024 /CNW/ - Grâce à un investissement de plus de 880 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), des travaux d'amélioration seront effectués aux installations de la Huron Country Playhouse.

L'amélioration du système d'éclairage, des installations septiques et des toilettes du théâtre de South Huron contribuera à rendre le bâtiment plus écoénergétique et à prolonger sa durée de vie.

Cet investissement témoigne de l'engagement du gouvernement fédéral à soutenir les arts et à enrichir le paysage culturel du Canada.

« Je suis ravi d'annoncer que le gouvernement fédéral investit dans la revitalisation de la Huron Country Playhouse. Tandis que notre population continue de croître, nous mettons l'accent sur l'amélioration de nos infrastructures existantes afin qu'elles puissent continuer à servir les collectivités pendant de nombreuses décennies. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Le théâtre, comme toutes les industries, a un impact. Il peut néanmoins faire partie de la solution permettant d'assurer une plus grande durabilité environnementale. En réduisant ses émissions de carbone, la Huron Country Playhouse montrera à la fois au public et aux gens qui œuvrent dans le secteur culturel ce qu'il est possible de faire. »

Alex Mustakas, directeur artistique et PDG de Drayton Entertainment

Le gouvernement fédéral investit 889,231 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et Drayton Entertainement contribue 912,636$.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 53% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 33.3 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lacé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

[Infrastructure Canada - Les infrastructures en Ontario

