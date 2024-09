Revitalisation du centre-ville de Lac-Mégantic - Le gouvernement investit 3,6 M$ pour la réalisation de 30 logements abordables

LAC-MÉGANTIC, QC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic, le député de Mégantic, M. François Jacques, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annoncent l'octroi d'une somme de 3,6 M$ aux Industries Mavi inc. Cette aide permettra la construction de 2 immeubles comprenant 30 logements abordables à Lac-Mégantic, qui seront livrés d'ici 2026.

Les 2 bâtiments couvriront une superficie de 54 000 pieds carrés et seront situés au centre-ville. En plus des 30 logements abordables qui sont l'objet de la subvention annoncée aujourd'hui, ils offriront 16 000 pieds carrés de locaux commerciaux au rez-de-chaussée, ce qui contribuera à la vitalité du secteur. Leur réalisation sera rendue possible grâce à des investissements totalisant 9,6 M$. À la somme annoncée aujourd'hui s'ajoutent près de 1,4 M$ provenant du programme Rénovation Québec, plus de 1,3 M$ des Industries Mavi inc., 3 M$ de financement privé et 290 000 $ de la Ville de Lac-Mégantic.

Notons que le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic totalise plus de 19 M$ et que le gouvernement du Québec a choisi de redistribuer les sommes obtenues dans le cadre des procédures judiciaires suivant la tragédie ferroviaire en vue de soutenir la communauté. À ce jour, avec la présente annonce, 25 projets ont reçu un appui financier, pour un total de près de 9,7 M$.

Citations

« L'aboutissement de ce projet d'envergure au centre-ville de Lac-Mégantic est un accomplissement pour toute notre communauté qui s'est fortement mobilisée depuis la tragédie de 2013. Il permet enfin de compléter la reconstruction centre-ville et de rétablir l'assiette locative qui a été détruite sur la rue Frontenac. Nous sommes donc fiers de confirmer un projet concret en ce sens. »

François Jacques, député de Mégantic

« Il est important pour notre gouvernement de soutenir la population de Lac-Mégantic en contribuant concrètement à la réalisation de projets structurants comme ces 30 logements abordables en plein centre-ville. Grâce aux recommandations du comité consultatif, piloté par M. François Jacques, nous sommes en mesure de répondre aux besoins de la communauté et d'investir dans la région. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Encore une fois, notre gouvernement répond présent pour revitaliser le centre-ville parce que nous avons à cœur d'offrir un milieu de vie dynamique et durable aux Méganticoises et Méganticois. Les années qui ont suivi la tragédie de Lac-Mégantic ont été chargées d'émotions et de défis. Il est donc primordial de miser sur l'effort collectif pour reconstruire la communauté en vue de lui offrir un peu de quiétude. »

André Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'accès à des logements abordables, c'est un défi dans toutes les municipalités du Québec. Grâce à notre gouvernement, 30 ménages de Mégantic pourront profiter de ces nouveaux appartements, en plein cœur du centre-ville revitalisé. Je suis fière de cet investissement qui permettra aux Méganticoises et aux Méganticois de poursuivre leurs efforts de reconstruction après le drame qu'ils ont connu. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Nous sommes fiers de faire cette annonce aujourd'hui, car ce projet structurant correspond en tous points à notre vision de construire un centre-ville habité et vivant, qui donne une place importante à la vitalité commerciale. Ainsi, il permettra à de nombreuses familles de vivre au cœur du centre-ville et d'avoir des logements abordables, ce qui répond au besoin actuellement exprimé. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement afin d'arriver à cette annonce conjointe qui assurera la concrétisation de ce projet qui bénéficiera à l'ensemble de la population. C'est une étape importante dans la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic, puisqu'il s'agissait des derniers terrains disponibles pour des projets majeurs. »

Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Faits saillants

En juin 2021, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision dans laquelle elle confirme notamment que le gouvernement peut utiliser à sa guise la somme résiduelle de 39 M$ qui lui revient en vertu du Plan d'arrangement de la Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie. De cette somme, 20 M$ ont été distribués directement aux familles des victimes de la tragédie. Le reste, environ 19 M$, est investi au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic.

& Atlantique Canada Cie. De cette somme, 20 M$ ont été distribués directement aux familles des victimes de la tragédie. Le reste, environ 19 M$, est investi au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic. Pour que cette dernière somme soit allouée à des initiatives significatives et bénéfiques pour la communauté, la population de Lac-Mégantic a été invitée à présenter des projets. Un comité consultatif piloté par le député de Mégantic, François Jacques, a ainsi été mis sur pied en vue de les analyser et de procéder à une sélection.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur la redistribution de 19 M$ dans la région de Lac-Mégantic, consultez ce lien : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/tragedie-de-lac-megantic-le-gouvernement-redistribue-39-millions-de-dollars-aux-victimes-et-a-la-communaute-35059.

