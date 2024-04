NATION APITIPI ANICINAPEK, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le centre communautaire de la Nation Apitipi Anicinapek sera bientôt rénové et agrandi. Le gouvernement fédéral soutient ces travaux en investissant plus de 2,9 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Annoncés par le ministre Sean Fraser et la chef June Black, les changements écologiques et inclusifs qui seront apportés au centre communautaire de la Nation Apitipi Anicinapek revitaliseront cet espace communautaire.

Le centre communautaire est la plaque tournante de la nation Apitipi Anicinapek. On y offre des loisirs, des cours et des services aux membres de la communauté. C'est là que la communauté se rassemble pour les célébrations, l'enseignement de la langue, les repas partagés et les refuges en cas d'urgence.

Les améliorations apportées au bâtiment le rendront plus accessible à un plus grand nombre de personnes, et favoriseront la mobilité de ces dernières. Les améliorations environnementales comprendront la modernisation de l'isolation intérieure et extérieure et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que l'installation de panneaux solaires. Le bâtiment sera également agrandi, ce qui permettra de disposer de plus d'espace pour les réunions des aînés, d'augmenter la capacité d'enseignement des langues crie et algonquine, d'élargir les services de conseil en santé mentale et de mettre en place des programmes indispensables pour les jeunes et les familles.

« L'agrandissement du centre communautaire de la Nation Apitipi Anicinapek et sa modernisation grâce à des améliorations écologiques et inclusives signifient des loisirs et des services plus nombreux et de meilleure qualité pour tous les membres de la collectivité. Qu'il s'agisse d'ateliers, de mariages ou de programmes de bien-être, la collectivité disposera de plus d'espace pour les célébrations importantes et d'un meilleur accès aux services essentiels. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le centre communautaire est un espace événementiel extrêmement important pour la Nation Apitipi Anicinapek. Les membres de notre communauté, les jeunes, les aînés et les enfants sont nos plus grandes ressources. Leur bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel est une priorité absolue. »

June Black, Chief, Apitipi Anicinapek Nation

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 994 481 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 31,5 % et les émissions de gaz à effet de serre de 29,5 tonnes par année.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et l'accroissement de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et l'accroissement de la résilience face aux changements climatiques. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

