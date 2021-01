Lancement mondial en décembre 2020 d'un ensemble de produits développés par un médecin

VENTURA, Californie, 4 janvier 2021 /CNW/ - Leader et pionnier de longue date dans la catégorie beauté et coiffure, RevitaLash® Cosmetics annonce la reformulation et l'amélioration de sa collection de soins capillaires. Composé d'un shampooing épaississant, d'un après-shampooing épaississant et d'une mousse volumisante, cet ensemble de trois produits complétera les produits pour cils et sourcils primés de la marque, et offrira une solution inégalée pour raviver les cheveux fins et clairsemés pour les hommes comme pour les femmes.

« Nous sommes déterminés à produire les meilleurs résultats et à utiliser les meilleurs ingrédients dans tous nos produits », a déclaré Michael Brinkenhoff, M. D., fondateur et chef de la direction de RevitaLash Cosmetics. « En raffinant les formules et en gardant à l'esprit les commentaires des consommateurs, nous espérons continuer à inspirer confiance avec des ingrédients plus simples et plus propres auxquels nos clients peuvent se fier. »

Dans le but d'améliorer la santé globale du cuir chevelu, le shampooing et l'après-shampooing épaississants se composent maintenant de moins d'ingrédients, sans que cela ne compromette leur efficacité. En ne se concentrant que sur les meilleurs ingrédients, les formules simplifiées nettoient et hydratent pour des cheveux d'apparence plus épais et fournis, tout en s'accompagnant d'une sensation énergisante pour le cuir chevelu et d'un parfum unisexe simple et propre.

La mousse volumisante met en vedette la technologie BioPeptin Complex® exclusive à la marque, soit la même science qu'on retrouve dans le soin revitalisant pour cils RevitaLash® Advanced qui a remporté de nombreux prix, et dont les capacités ont été éprouvées : renforcer la vitalité des cheveux, améliorer l'élasticité pour aider à combattre les cassures et revitaliser.

Testées cliniquement, vérifiées par des dermatologues, maintenant véganes, sans gluten et non testées sur les animaux, ces formules revues contiennent tout ce que vous voulez et rien de ce que vous ne voulez pas. Idéale pour répondre aux besoins des personnes aux cheveux fins et clairsemés, la collection reformulée de soins capillaires de RevitaLash ravive les cheveux qui ont été abîmés en raison de traitements excessifs, de substances chimiques ou de stress environnemental.

Disponibles à l'échelle mondiale en décembre 2020, les produits de la collection de soins capillaires de RevitaLash Cosmetics coûteront entre 36 $ et 175 $.

À propos de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est une chef de file mondiale dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Les produits de l'entreprise, qui a été créée en 2006, comprennent le soin revitalisant pour cils RevitaLash® Advanced et le soin revitalisant pour sourcils RevitaBrow® Advanced et sont offerts dans les cabinets de médecins, les spas, les salons et les détaillants spécialisés dans 70 pays. Appuyant des initiatives sans but lucratif sur le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics fait don d'une partie de ses recettes à des initiatives de recherche et d'éducation, redonnant à la communauté du cancer du sein durant toute l'année, pas seulement en octobre. Pour obtenir des renseignements : www.revitalash.com . [Le produit RevitaLash Advanced n'est pas disponible en Californie.]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

SOURCE RevitaLash Cosmetics

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], http://www.revitalash.com

Liens connexes

http://www.revitalash.com