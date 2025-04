VENTURA, Californie, 15 avril 2025 /CNW/ - RevitaLash® Cosmetics, mondialement reconnue pour ses produits novateurs d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux, renforce son engagement envers la lutte contre le cancer du sein avec son nouvel objectif Road to 10 Million de dollars. En 2024, l'entreprise a franchi le cap des 9 millions de dollars en dons, investissements et contributions en nature dans des initiatives contre le cancer du sein depuis 2008. La marque vise à atteindre la marque des 10 millions de dollars cette année pour célébrer son 20e anniversaire en 2026.

Depuis sa création, RevitaLash Cosmetics a fièrement défendu la sensibilisation au cancer du sein, la recherche et les initiatives auprès des patients, grâce à l'héritage de sa cofondatrice, Gayle Brinkenhoff, qui a combattu le cancer du sein avec courage et grâce.

Dans le cadre de son engagement continu envers Eternally Pink®, RevitaLash Cosmetics poursuit sa mission tout au long de l'année en engageant une partie du produit de chaque produit vendu pour financer directement d'importantes recherches et rendre des soins de qualité accessibles à un plus grand nombre de patients. Parmi les initiatives récentes, mentionnons le financement d'une étude potentiellement révolutionnaire sur le cancer du sein triple négatif au célèbre Francis Crick Institute à Londres, ainsi que des traitements de refroidissement du cuir chevelu pour aider à prévenir la perte de cheveux chez les patients atteints de chimiothérapie à Ridley-Tree Cancer Center et UCLA Health à Santa Barbara, en Californie.

L'objectif de 10 millions de dollars aura une incidence partout dans le monde grâce à la collaboration de RevitaLash Cosmetics avec ses partenaires mondiaux. L'entreprise égalera les contributions de ses partenaires de distribution internationaux à l'organisme de bienfaisance local contre le cancer du sein de leur choix.

« Nous sommes ravis de dévoiler notre objectif Road to 10 Million de dollars et de poursuivre notre mission de soutenir la recherche sur le cancer du sein et les initiatives auprès des patients dans le monde, a déclaré Dariel Sidney, vice-présidente, Philanthropie mondiale, et fille de Gayle Brinkenhoff. « L'atteinte de 10 millions de dollars en dons et en investissements est plus qu'une étape importante - c'est une célébration de ce que nous représentons en tant qu'entreprise. »

Pour en savoir plus sur les initiatives de RevitaLash Cosmetics contre le cancer du sein ou pour apprendre comment votre achat soutient la cause, visitez www.revitalash.com/pages/eternally-pink.

À propos de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un chef de file mondial dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Fondée en 2006, la collection comprend un revitalisant avancé des cils RevitaLash® et un revitalisant avancé des sourcils RevitaLash® et est disponible dans les cabinets de médecins, les spas, les salons et les détaillants spécialisés de plus de 70 pays. Partisan d'initiatives sans but lucratif contre le cancer du sein, RevitaLash® Cosmetics consacre une partie de ses produits au financement d'initiatives de recherche et d'éducation, redonnant à la communauté du cancer du sein tout au long de l'année, et pas seulement en octobre. Pour en savoir plus, visitez www.revitalash.com.

