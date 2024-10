VENTURA, Californie, 1er octobre 2024 /CNW/ - RevitaLash® Cosmetics (« RevitaLash »), mondialement reconnu pour ses produits novateurs d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux, renforce son engagement envers la lutte contre le cancer du sein pendant le Mois de sensibilisation au cancer du sein et au-delà. L'entreprise a maintenant franchi le cap des 9 millions de dollars en dons et en investissements dans la recherche sur le cancer et les initiatives de soins aux patients depuis 2008.

RevitaLash Cosmetics Eternally Pink

Depuis sa création, RevitaLash Cosmetics a fièrement défendu la cause, animée par l'héritage de sa regrettée cofondatrice, Gayle Brinkenhoff, qui a lutté contre le cancer du sein avec courage et grâce.

Dans le cadre de son engagement continu envers Eternally Pink®, RevitaLash Cosmetics poursuit sa mission philanthropique tout au long de l'année en faisant don d'une partie des produits de chaque produit vendu pour financer directement la recherche révolutionnaire et rendre les soins vitaux accessibles à un plus grand nombre de patients.

L'impact de la marque a été ressenti par les contributions mondiales aux services thérapeutiques pour les patients atteints de cancer, l'éducation en soins infirmiers, l'autonomisation des collectes de fonds et les subventions cruciales à l'appui de la recherche de pointe en collaboration avec des organisations clés comme City of Hope, Brigham et Women's Hospital, Future Dreams UK, et plus encore.

Cette année, en éliminant progressivement l'initiative annuelle d'emballage Global Pink de la marque, RevitaLash Cosmetics a été en mesure d'économiser 30 % sur les coûts de production, de réinvestir ces économies dans son budget mondial de dons et d'apporter des changements réels et tangibles. De plus, la marque a poursuivi son initiative de jumelage 365 jours par année avec des partenaires internationaux. Depuis le début de l'année, près de 10 des distributeurs internationaux partenaires de la marque se sont déjà alignés sur des organisations locales associées au cancer du sein dans le cadre de ce programme, solidifiant des partenariats avec des institutions comme l'Institut Rafael à Paris, qui offre des services complets après-ventesoins aux patients atteints de cancer et à leur famille. La marque a également été reconnue pour la deuxième année consécutive par la Maison-Blanche pour ses efforts inébranlables visant à créer de meilleurs traitements et un meilleur accès aux soins de santé contre le cancer dans les régions subsaharienne d'Afrique.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir franchi le cap des 9 millions de dollars engagés dans la lutte contre le cancer du sein, a déclaré Dariel Sidney, vice-président de la philanthropie mondiale et fille aînée de Gayle Brinkenhoff. « Nous devons tout à nos clients, dont les achats nous permettent de continuer à financer des initiatives qui changent des vies - ensemble, nous contribuons à faire une différence dans la vie de ceux qui font face à un diagnostic difficile et à rapprocher le monde de la recherche d'un remède. »

« L'engagement Eternally Pink de RevitaLash Cosmetic est une initiative qui dure toute l'année. Le ruban rose emblématique sur chaque produit nous rappelle cet engagement significatif et continu. Grâce à ce dévouement, la marque renforce son rôle de leader philanthropique dans l'industrie de la beauté, fermement engagée dans sa mission d'aider à autonomiser les patients et les survivants et de financer la recherche pour un remède.

Pour en savoir plus sur les initiatives de RevitaLash Cosmetics contre le cancer du sein ou pour apprendre comment votre achat soutient la cause, visitez www.revitalash.com/pages/eternally-pink.

À propos de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un leader mondial dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Fondée en 2006, la collection comprend des revitalisants de cils avancés RevitaLash et RevitaBrow Advanced, et est disponible dans les cabinets médicaux, les spas, les salons et les détaillants spécialisés dans plus de 70 pays. Appuyant des initiatives sans but lucratif de lutte contre le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics fait don d'une partie de ses recettes à des initiatives de recherche et d'éducation, redonnant à la communauté du cancer du sein toute l'année, et pas seulement en octobre. Pour en savoir plus, visitez www.revitalash.com.

