RevitaLash® Cosmetics annonce de nouveaux ajouts au programme annuel de sensibilisation au cancer du sein

Par le soutien continu de la marque aux efforts de sensibilisation au cancer du sein, Michael Brinkenhoff, M. D., fondateur et chef de la direction à RevitaLash Cosmetics, poursuit l'œuvre de Gayle, sa regrettée épouse, et lui rend hommage. C'est pour cette dernière, qui a reçu un diagnostic de cancer du sein métastatique alors qu'elle avait 32 ans, que l'entreprise a été fondée. RevitaLash Cosmetics s'est donné la mission de faire don d'une partie des recettes provenant de la vente des produits aux initiatives de sensibilisation au cancer du sein, et ce, tout au long de l'année.

« Étant une marque internationale présente dans plus de 70 pays, nous sommes fiers d'accroître nos efforts philanthropiques avec le Pink Program de 2020 », affirme Dariel Sidney, vice-présidente de la philanthropie et fille aînée de Gayle Brinkenhoff. « La famille RevitaLash Cosmetics considère la sensibilisation au cancer du sein comme une cause permanente dont l'objectif commun est d'améliorer directement la vie des femmes qui reçoivent un diagnostic difficile et d'éradiquer cette maladie. »

RevitaLash Cosmetics augmente aussi son empreinte philanthropique, appuyant la recherche mondiale de la marque, qui se déroule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour trouver un remède contre les cancers féminins. Pour chaque pochette rose de RevitaLash® Advanced (3,5 ml/2,0 ml) ou de RevitaBrow® Advanced (3,0 ml) achetée entre le 1er septembre au 31 octobre 2020, RevitaLash Cosmetics fera un don de 2 $ aux organismes de bienfaisance qui se consacrent au cancer du sein jusqu'à concurrence de 120 000 $. Ces produits primés à édition limitée seront glissés dans des pochettes roses de première qualité pour célébrer la cause.

Dans le cadre de cette initiative mondiale, RevitaLash Cosmetics dévoile le programme international Greater Giving. En collaborant avec ses partenaires de distribution, RevitaLash Cosmetics tirera parti d'un réseau de philanthropes aux vues similaires pour soutenir financièrement la recherche sur le cancer du sein et soutenir les organismes du monde entier. RevitaLash Cosmetics s'engage à remettre 7 000 $ à la cause pour chaque organisme de bienfaisance que les partenaires du programme souhaitent appuyer.

De plus, pendant le mois d'octobre, l'enseigne mettra en œuvre sa 5e campagne annuelle One4One, qui a vu les dons recueillis croître de 32 % chaque année depuis sa création. À l'achat d'un conditionneur de cils ou de sourcils au choix depuis le site Revitalash.com, la bannière fera don d'une unité de RevitaBrow Advanced (3,0 ml) à l'organisme City of Hope's Positive Image Center, jusqu'à concurrence de 1 600 unités.

Ces produits à édition limitée seront offerts à compter du 1er septembre dans des spas, salons de beauté et détaillants spécialisés sélectionnés de même qu'en ligne à l'adresse Revitalash.com.

À propos de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un chef de file international dans le développement de produits sophistiqués d'embellissement pour les cils, les sourcils et les cheveux. Établie en 2006, la collection comprend le conditionneur avancé pour cils RevitaLash® (Advanced Eyelash Conditioner) et le conditionneur avancé pour sourcils RevitaBrow® (Advanced Eyebrow Conditioner). Ces produits primés sont offerts par des cabinets de médecin, spas, salons de beauté et détaillants spécialisés dans 70 pays. Appuyant les initiatives à but non lucratif pour la lutte contre le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics remet une portion de ses recettes à des projets de recherche et d'éducation, redonnant ainsi à cette collectivité tout au long de l'année et non seulement en octobre. Pour obtenir de l'information : www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced n'est pas offert en Californie.]

