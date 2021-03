Selon les données de marché de NDP, le mascara est le deuxième produit cosmétique acheté pour les yeux et, pour cet achat, l'effet courbé est le troisième avantage le plus recherché par les consommateurs. Consciente de la demande des consommateurs, RevitaLash Cosmetics souhaitait offrir une boucle de cils naturelle, sans ajout de couleur, qui était non seulement imperméable, résistante à l'humidité et facile à entretenir, mais aussi durable.

Formulé à l'aide d'une technologie scientifiquement avancée, RevitaLash Advanced comprend la technologie brevetée Curl Effect de BioPeptin Complex® exclusive à la marque, qui conditionne et améliore l'apparence des cils naturels en les rendant magnifiques et abondants, sans aucune couleur ajoutée.

« En tant qu'innovateurs du secteur des produits pour les cils, les sourcils et les cheveux, nous sommes résolument engagés à offrir des avancées de pointe dans notre portefeuille de produits, en commençant par notre technologie RevitaLash Advanced primée et renommée », a déclaré Dr Michael Brinkenhoff, fondateur et chef de la direction de RevitaLash Cosmetics. « Nous sommes fiers de présenter, pour la toute première fois, notre campagne mondiale exclusive Curl Effect, qui distingue RevitaLash Cosmetics et renforce ainsi notre position de chef de file dans la catégorie des produits pour cils. »

Le revitalisant pour cils RevitaLash Advanced avec la technologie Curl Effect brevetée, qui est vendu dans le monde entier, est offert en trois formats pratiques et prix différents :

3,5 ml à 150 $ US, 2,0 ml à 98 $ US et 1,0 ml à 55 $ US.

À propos de RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est une chef de file mondiale dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Créée en 2006, l'entreprise offre une collection de produits primés, dont le soin revitalisant pour cils RevitaLash® Advanced et le soin revitalisant pour sourcils RevitaBrow® Advanced. On les trouve dans les cabinets de médecins, les spas, les salons de beauté et les détaillants spécialisés dans 70 pays. Appuyant des initiatives sans but lucratif sur le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics fait don d'une partie de ses recettes à des initiatives de recherche et d'éducation, redonnant à la communauté du cancer du sein durant toute l'année, pas seulement en octobre. Pour obtenir des renseignements : www.revitalash.com . [Le produit RevitaLash Advanced n'est pas disponible en Californie.]

