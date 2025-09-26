Révision de la norme VZE : Propulsion Québec demande de la prévisibilité et de l'ambition

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Propulsion Québec, la grappe des transports zéro émission, prend acte de la volonté du gouvernement du Québec d'ajuster les cibles d'électrification afin de tenir compte d'un contexte économique et géopolitique plus fragile.

« Bien que déçus de ce recul, nous reconnaissons qu'une certaine flexibilité puisse être nécessaire, notamment face aux tensions commerciales et au ralentissement de la croissance des ventes de véhicules électriques au Québec et dans le monde. Il demeure toutefois essentiel de préserver une norme VZE et des incitatifs qui conjuguent ambition et prévisibilité. L'industrie a besoin d'un signal et d'un cadre clair, stable et réaliste pour investir, innover et accélérer la transition vers le transport zéro émission », déclare Michelle Llambias-Meunier, PDG de Propulsion Québec.

Dans les circonstances actuelles, un ajustement temporaire de la norme et de son rythme de déploiement peut se justifier, par exemple, en accordant une pondération accrue aux véhicules hybrides rechargeables (PHEV) durant une période transitoire et limitée dans le temps.

Le Québec a démontré un leadership exemplaire en matière d'électrification et se classe au premier rang canadien pour les ventes de véhicules électriques. Les ventes de modèles 100 % électriques y surpassent désormais les hybrides1. Il sera ainsi important que la révision de la norme ne compromette pas cette avance.

Une stratégie industrielle globale nécessaire

Propulsion Québec rappelle qu'une norme VZE efficace doit s'accompagner de mesures d'aide structurantes qui créent un environnement favorable à l'adoption massive des véhicules zéro émission et à la croissance de l'écosystème québécois.

Par exemple :

Incitatifs pour l'acquisition de véhicules zéro émission ;

Poursuite du déploiement massif de bornes de recharge, y compris dans les régions éloignées et les immeubles multilogements ;

Soutien accru aux investissements dans la chaîne de valeur québécoise et canadienne.

En tant que donneur d'ordres majeur, le gouvernement doit aussi montrer l'exemple en électrifiant progressivement ses propres parcs de véhicules, en intégrant des critères de développement durable dans ses appels d'offres et en faisant des véhicules zéro émission une vitrine pour le public et l'industrie.

« Nous invitons le gouvernement à travailler avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des véhicules zéro émission, allant des manufacturiers aux fournisseurs de composantes de véhicules et d'infrastructures, afin de bien mesurer les impacts de la révision de la norme et de consolider le rôle de chef de file du Québec en matière d'électrification », conclut Mme Llambias Meunier.

