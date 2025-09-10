Michelle Llambías Meunier annonce son départ de Propulsion Québec

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Michelle Llambías Meunier, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, a informé le conseil d'administration de sa décision de quitter ses fonctions le 3 octobre prochain. Sous son leadership, la grappe a consolidé sa voix et sa stratégie en tant qu'acteur incontournable de l'électrification et de l'innovation en transport au Québec.

« Ces dernières années ont été riches en projets mobilisateurs, en réussites collectives et en défis pour l'industrie. Je suis fière du travail accompli avec l'équipe et les membres de la grappe. Propulsion Québec est aujourd'hui robuste, unie et reconnue pour son expertise dans le secteur des transports zéro émission. Je remercie chaleureusement nos partenaires, nos membres et mon équipe pour leur confiance et leur engagement. Je pars avec la conviction que l'organisation poursuivra sa croissance et son rôle de catalyseur », a souligné Mme Llambías Meunier.

« Michelle a contribué de façon significative à la vitalité de la grappe, notamment en renforçant nos liens avec l'écosystème et en mettant en avant l'expertise québécoise dans ce secteur stratégique. Sa vision, son professionnalisme et sa capacité à rassembler auront marqué son passage à la direction de Propulsion Québec et permis des réalisations comme la planification stratégique 2024-2027 de la grappe ainsi que l'événement signature Impulsion 2024 », a affirmé Marie Hélène Cloutier, Directrice exécutive - Mobilité, clients et partenaires - exo et Présidente du conseil d'administration de Propulsion Québec.

À compter du 3 octobre prochain, Alexis Laprés-Paradis, vice-président, développement et opérations, assurera l'intérim de la direction. Le processus de recrutement du ou de la prochain.e PDG est déjà en cours et sera mené par le conseil d'administration, en respect des meilleures pratiques gouvernementales.

À propos de Propulsion Québec

La grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et renforcer sa compétitivité internationale. Elle a été créée en 2017 et compte aujourd'hui plus de 215 membres organisations de l'écosystème des TEI qu'elle représente et mobilise autour d'initiatives. Propulsion Québec concentre actuellement ses initiatives autour de trois filières : les véhicules zéro émission, la recharge et la batterie. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Fasken et d'Hydro-Québec et du Fonds de solidarité FTQ.

