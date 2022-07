QUÉBEC, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) annonce la publication de la norme CAN/BNQ 1784-000/2022, une révision du Code canadien d'installation de l'hydrogène, qui fixe les exigences relatives à l'installation des équipements de production, de distribution et de stockage d'hydrogène.

Cette révision de la norme assure une continuité dans les pratiques entre le Canada et les États-Unis pour une utilisation sécuritaire de l'hydrogène par l'harmonisation de certaines exigences avec le code NFPA 2, Hydrogen Technologies Code, de la National Fire Protection Association.

Cette norme couvre les applications impliquant l'hydrogène gazeux ou liquide, excluant celles reliées aux véhicules propulsés à l'hydrogène ou au transport d'hydrogène, ainsi qu'à divers contextes industriels. Vu sa portée stratégique, le Conseil canadien des normes (CCN) et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN) ont soutenu financièrement la révision de cette norme qui vise à assurer la sécurité des Canadiens.

Disponible gratuitement sur le site du BNQ, la norme s'adresse principalement aux professionnels, aux entreprises de transport et de stockage, aux villes, ainsi qu'aux organismes gouvernementaux et règlementaires.

« Comme organisme d'élaboration de normes canadien, le BNQ souligne l'importance de ce nouveau jalon dans l'encadrement de l'utilisation sécuritaire de l'hydrogène. Cette norme est le fruit d'un travail de longue haleine basé sur les données scientifiques et le consensus du comité de normalisation formé d'expertes et d'experts du Canada. Elle ratisse large, qu'il soit question notamment de systèmes de ravitaillement, d'opérations minières, de laboratoires ou d'ateliers de réparation. »

Julie Conseiller, directrice élaboration de normes et certification de produits, de processus et de services au Bureau de normalisation du Québec

« L'élaboration de normes pour soutenir l'utilisation sécuritaire de l'hydrogène est essentielle pour une utilisation continue et accrue de carburants propres en Amérique du Nord. Le CCN est fier de voir l'aboutissement de ce travail qui répond aux besoins à la fois du Canada et des États-Unis et qui soutient directement les objectifs de la stratégie relative à l'hydrogène du gouvernement du Canada. »

Pierre Bilodeau, Vice-président, Stratégie et engagement des intervenants, Conseil canadien des normes

« La mise à jour de cette norme facilitera le déploiement sécuritaire des technologies de l'hydrogène. Celles-ci offriront de belles perspectives de décarbonation dont le Québec pourra bénéficier pour atteindre ses cibles en transition énergétique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

À propos du BNQ

Le BNQ, une unité d'affaires d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec. Il développe des normes consensuelles et des protocoles de certification en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).

Pour plus d'information sur le BNQ : bnq.qc.ca

SOURCE Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

Renseignements: Alexandrine Huot, Bureau de normalisation du Québec, [email protected]