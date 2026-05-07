Révision de la carte électorale - Une réforme durable pour bien représenter toutes les régions du Québec

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, a déposé, avec l'appui de l'ensemble des groupes parlementaires, un projet de loi visant à préserver le nombre et la délimitation actuels des circonscriptions de la péninsule gaspésienne et de l'île de Montréal, tout en conservant les deux nouvelles circonscriptions de Laurentides-Lanaudière et Estrie-Centre-du-Québec. Le nombre total de circonscriptions passerait ainsi à 127.

Le projet de loi présenté aujourd'hui découle d'une démarche transpartisane, reflétant la volonté de tous les groupes parlementaires de trouver une solution qui répond à la fois aux réalités des régions en croissance démographique et à celles des régions confrontées à un déclin de leur population, tout en préservant une juste représentation de l'ensemble des régions du Québec.

Pour répondre durablement aux enjeux de représentation effective, le projet de loi prévoit également la création d'un comité indépendant sur la représentation électorale. Son mandat sera de réviser les critères et le processus de délimitation prévus à la Loi électorale ainsi que de revoir la composition et le mandat de la Commission de la représentation électorale. Le comité sera composé d'un juge retraité de la Cour du Québec, d'un ancien député de l'Assemblée nationale et d'un expert en matière de représentation électorale. Il devra formuler des recommandations afin de doter le Québec d'un cadre modernisé, capable d'assurer une représentation effective de l'ensemble des électrices et des électeurs, et qui reflète la diversité des réalités régionales.

Citation :

« Nous sommes convaincus que les citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec doivent être bien représentés. Si l'ajout de circonscriptions dans des régions où le nombre d'électeurs est plus élevé est justifié, il demeure tout aussi important que la Gaspésie et Montréal conservent leur poids politique actuel. Le projet de loi que nous présentons répond aux besoins des Québécoises et des Québécois et s'inscrit dans une démarche transpartisane. Une réelle réflexion s'impose sur les critères de délimitation des circonscriptions, dans le respect des réalités propres à chaque région. »

Jean-François Roberge, ministre responsable des Institutions démocratiques

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Institutions démocratiques

Source : Anne-Sophie Bonneau, Attachée de presse, Cabinet du ministre Jean-François Roberge, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]