Révision de l'accord de développement des Ateliers du CN - De nouveaux gains pour la communauté

MONTRÉAL, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Au terme de fructueuses négociations, l'Arrondissement du Sud-Ouest et le promoteur des Cours Pointe-Saint-Charles sont parvenus à une entente menant à une révision de l'accord de développement des anciens Ateliers du CN signé en 2012. La communauté en sort gagnante avec un projet plus vert et de nombreux logements sociaux et communautaires qui pourront enfin sortir de terre.

Le projet en pause depuis 2017 pourra reprendre enfin son cours en mars prochain.

« C'est une excellente nouvelle pour toutes les parties impliquées, s'est exclamé Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Cette révision de l'accord permettra à la Ville de faire l'acquisition du lot no 5 situé devant le Bâtiment 7 pour en faire un espace vert additionnel avec près de 7400 mètres carrés de parcs prévus au projet de développement, incluant une des premières ruelles bleues-vertes de Montréal. Elle permettra également au promoteur de mettre en marche son projet résidentiel où 215 logements sociaux et communautaires seront construits. »

Ce nouvel accord de développement répond aux demandes des organismes du milieu qui ont fait la demande que de nouveaux parcs jouxtent le Bâtiment 7 pour bonifier les espaces publics pouvant bénéficier à l'ensemble de la population de Pointe-Saint-Charles.

Modification au règlement d'urbanisme : consultation écrite

L'Arrondissement s'est engagé à réviser certains éléments dans le Règlement d'urbanisme (01-280) afin d'assurer la faisabilité du projet de redéveloppement tout en visant l'amélioration des milieux de vie (constructions hors-toit, logements en sous-sol, usage complémentaire pour la production artisanale de bière).

Une consultation écrite aura lieu du 15 au 29 janvier 2021. Tous les détails seront disponibles sur le site Internet de l'arrondissement du Sud-Ouest : montreal.ca/sud-ouest.

À propos du projet Les Ateliers du CN

Ce projet d'envergure débuté en 2009 vise la réhabilitation d'une friche industrielle, le retour d'un pôle d'emplois dans le secteur de Pointe-Saint-Charles, la réutilisation, la conservation et la mise en valeur des anciens Ateliers du CN, la création d'un pôle communautaire et culturel et la mise en place de mesures favorisant le transport collectif et actif. Il assurera par ailleurs la consolidation de tout un quartier résidentiel, en conformité avec la Stratégie d'inclusion du logement abordable dans les grands projets, et la création de parcs et de places publiques.

