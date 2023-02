LÉVIS, QC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Leur souhait est de se réunir, de s'exprimer, d'exercer une influence et, surtout, de jouer un rôle prépondérant sur les plans de l'environnement, de l'éducation et de l'emploi, des finances et de l'économie. Voilà quelques-uns des points soulevés par des milliers de jeunes à l'occasion de rencontres avec Guy Cormier dans les derniers mois.

Pour les épauler et accélérer le passage à l'action, le président et chef de la direction de Desjardins met sur pied l'initiative Rêver l'impossible.

« Les jeunes m'ont fait part de leurs préoccupations au sujet du contexte économique actuel. Plusieurs doivent faire face à une telle situation pour la première fois de leur vie. Ils sont pleinement conscients qu'ils doivent s'attaquer à des problématiques que nous avons collectivement engendrées, notamment sur le plan environnemental. Durant deux jours, j'ai la volonté qu'ensemble on échange sur les enjeux qui leur tiennent le plus à cœur. Et plus qu'une simple discussion, Rêver l'impossible sera un levier pour faire bouger les choses avec les jeunes, au bénéfice de toute une société », mentionne Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins.

Il ajoute : « Trop souvent, on rejette les idées ou on conteste la légitimité d'occuper des fonctions sur le critère de l'âge. Je l'ai vécu dans ma carrière. C'est pourquoi je tiens tant, avec les moyens à ma disposition, à accompagner les jeunes et à leur ouvrir des portes. J'aimerais les amener plus rapidement à destination et leur faire une plus grande place. ».

À propos de Rêver l'impossible

Rêver l'impossible est un rassemblement d'envergure qui se tiendra à Montréal les 19 et 20 juin 2023. Il sera accessible gratuitement aux Canadiens et Canadiennes âgées de 18 à 30 ans. Permettant à des centaines de jeunes d'être sur place, l'expérience sera aussi offerte en ligne à un grand nombre de personnes.

L'objectif de Rêver l'impossible est ambitieux : miser sur des retombées concrètes et des avancées rapides. Des thèmes et des enjeux qui ont récemment été identifiés comme prioritaires par les jeunes (environnement, éducation et emploi, finance et économie) seront analysés pour faire émerger des idées, et générer des résultats significatifs. Pour y parvenir, les jeunes profiteront de nombreuses ressources de pointe comme un accès privilégié à des dirigeantes et dirigeants influents, des ateliers avec des spécialistes de renom ou des rencontres avec des artistes et d'autres personnalités inspirantes.

De plus, certains des projets les plus novateurs bénéficieront d'un appui monétaire pour leur permettre de prendre leur envol.

Desjardins réitère son appui à la communauté étudiante

Par ailleurs, pour répondre à des besoins évoqués par les jeunes et le milieu académique, Desjardins soutiendra 65 projets en Ontario et au Québec, pour un montant total de plus de 13 M$.

Tirées du programme Tous engagés pour la jeunesse, les sommes permettront à des idées de voir le jour ou assureront la pérennité de projets parfois mis à mal par la pandémie. Quelques exemples :

La construction d'une salle de simulation boursière à l'Université de Montréal;

Un accélérateur pour appuyer les femmes en entrepreneuriat à l'Université de York à Toronto ;

à ; Une chaire en éducation à l'environnement et au développement durable à l'Université du Québec à Rimouski ;

; Une chaire en développement des petites collectivités à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;

Un laboratoire en éducation financière à HEC Montréal

En rappel : l'appel de candidatures pour les bourses de la Fondation Desjardins sera ouvert dès le 1er mars. Elles sont disponibles pour les étudiants et étudiantes qui suivent une formation professionnelle, cégépienne ou universitaire, peu importe leur niveau de performance académique.

Guy Cormier à la rencontre de la jeunesse universitaire, dès le 2 février à l'UQAM

Afin de poursuivre le dialogue avec les générations montantes, Guy Cormier sera de passage dans plusieurs universités au cours des prochains mois. Il partagera son parcours professionnel, parlera de son approche de gestion et abordera les défis que les leaders d'aujourd'hui doivent affronter. Il en profitera aussi pour échanger avec les jeunes sur place. Calendrier complet :

Université du Québec à Montréal (UQAM) 2 février 2023

Université Concordia 13 février 2023

Université Laval 15 février 2023

Université de Montréal 6 avril 2023

Université du Québec en Outaouais 3 avril 2023

HEC 4 avril 2023

Université du Québec en Outaouais - Campus de Saint-Jérôme 13 avril 2023

Université de Toronto 17 avril 2023

Université de Sherbrooke 9 mai 2023

Université de York Septembre 2023

