HOHHOT, Chine, 31 octobre 2022 /CNW - Yili Group a enregistré un total des revenus de 93,861 milliards de yuans (12,94 milliards de dollars US) lors des trois premiers trimestres de l'exercice financier 2022, dont 8 062 milliards de yuans (1,11 milliard de dollars US) sont attribuables aux propriétaires, ce qui en fait la 29e année consécutive avec une croissance annuelle des revenus, selon les résultats financiers de l'entreprise parus le 27 octobre 2022.

Comme l'indiquent les analystes, le fait que Yili arrive à maintenir une forte croissance au milieu d'une pandémie témoigne de la grande résilience de ce géant des produits laitiers. Yili, comme le reste de l'industrie, peut s'attendre à une croissance rapide dès que l'environnement macroéconomique aura retrouvé ses forces.

Les affaires de base ont maintenu une croissance stable, tandis que de nouveaux moteurs de croissance ont su accélérer le rythme

Au cours de la période visée, les activités de Yili dans le secteur du lait liquide ont continué d'en faire le chef de file du secteur en termes d'échelle et de part du marché. Selon Nielsen, le lait pur de Yili et sa gamme de lait biologique Satine ont affiché un taux de croissance à deux chiffres et sont restés au sommet du marché.

Tout en renforçant sa dominance dans le marché du lait liquide, Yili a aussi intensifié ses ressources pour accélérer ses nouveaux facteurs de croissance, notamment le lait en poudre et le fromage. Pendant la période de référence, ses produits de lait en poudre et son lait en poudre ont connu une augmentation annuelle de 60,5 %. Le segment du lait en poudre pour nourrissons de Yili a connu la plus forte croissance dans le marché domestique, tandis que celui du lait en poudre pour adultes est arrivé au sommet du secteur commercial.

Le segment du fromage de l'entreprise a aussi connu une forte croissance annuelle de plus de 30 %. En tirant parti du réseau de distribution existant pour ses activités dans le secteur du lait liquide, le secteur du fromage a connu une croissance beaucoup plus forte que celle affichée chez d'autres joueurs du marché.

Continuer à planifier à long terme : Améliorer les canaux de distribution et les capacités d'innovation

Malgré certains défis externes, Yili reste déterminée à stabiliser les prix du marché et à optimiser les niveaux d'inventaire. Ces efforts ont protégé les canaux de distribution et ont contribué à l'atteinte du développement durable par Yili.

L'entreprise continue aussi à se concentrer sur l'innovation des produits. Le lancement récent de la marque AMBPOMIAL, qui met en vedette des fruits locaux de spécialité, a non seulement été un grand succès auprès des consommateurs, mais elle a aussi contribué à la prospérité à long terme pour les fermiers locaux. En tirant parti de ses excellentes capacités pour l'innovation, Yili a été en mesure de certifier sa formule pour nourrissons en moins d'un an, malgré la sévérité des normes de la Chine.

La pénétration du marché pour les activités du secteur du lait en poudre s'est aussi beaucoup améliorée, grâce à des canaux hors ligne et au commerce électronique. Cette année a aussi connu un développement des affaires grâce à l'acquisition d'Ausnutria par Yili, le plus grand producteur de lait de chèvre en poudre de la Chine.

Dans les trois premiers trimestres, les industries des biens de grande consommation et des produits laitiers en Chine ont connu de grands défis en raison d'éclosions sporadiques de COVID-19 dans tout le pays. Cependant, la pandémie a aussi augmenté la demande pour des aliments sains, particulièrement dans le secteur des produits laitiers. Grâce à son expertise en pénétration de marque, à son réseau de distribution et à ses capacités d'innovation, Yili devrait reprendre une croissance rapide lorsque la pandémie sera résorbée.

