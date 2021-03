Révélations d'Enquête sur le ministère des Forêts - Québec solidaire réclame une enquête publique

DUHAMEL-OUEST, QC, le 5 mars 2021 /CNW Telbec/ - Chiffres falsifiés, relâchement des normes, « improvisation » et « chèque en blanc » à l'industrie: la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et responsable solidaire des Forêts, Émilise Lessard-Therrien, réclame une enquête publique sur la gestion du ministère des Forêts suite à un reportage accablant d'Enquête.

« Les lanceurs d'alertes confirment ce qu'on dénonce depuis des mois: le ministère des Forêts est à la solde de l'industrie forestière. La complaisance du gouvernement appauvrit la population et menace la biodiversité. Pire encore, la CAQ aurait fermé les yeux sur ces pratiques douteuses pour s'acheter des votes. Ce sont des allégations graves, et les Québécoises et les Québécois méritent des réponses claires. François Legault n'a pas le choix: il doit déclencher une enquête publique sur la gestion du ministère des Forêts », affirme Mme Lessard-Therrien.

Pour la députée, le ministre des Forêts, Pierre Dufour, doit répondre aux allégations des lanceurs d'alerte sans plus tarder.

« Pourquoi Pierre Dufour joue-t-il à cache-cache avec les journalistes? Un ministre qui n'a rien à cacher n'a pas peur de montrer patte blanche. Le silence de M. Dufour en dit long: il a perdu le contrôle de son ministère. S'il n'est pas capable de se ressaisir, en commençant par s'expliquer, il devrait réfléchir sérieusement au leadership qu'il exerce dans son ministère », soutient Émilise Lessard-Therrien.

L'heure du grand ménage

17 ans après la commission Coulombe, le ministère des Forêts est dû pour un grand ménage, croit Québec solidaire. En effet, la CAQ dessert les gens des régions forestières en les enfermant dans un modèle dépassé.

« En sabotant la biodiversité et le potentiel récréotouristique et acéricole de nos régions forestières, le gouvernement caquiste sabote leur avenir. Si M. Dufour a besoin d'inspiration en matière de gestion durable de la forêt, il ferait bien de regarder ce qui se fait dans sa propre région. Ici en Abitibi-Témiscamingue, la forestière RYAM a des années d'avance sur le gouvernement! La forêt québécoise n'est pas une cour à bois: c'est l'une de nos plus grandes richesses. Elle mérite une vision digne du 21e siècle », conclut Mme Lessard-Therrien.

