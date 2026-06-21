Réussite des élèves autochtones - La CSQ dévoile les personnes lauréates de la cinquième édition des bourses de persévérance scolaire autochtone

MONTRÉAL, le 21 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière d'annoncer l'identité des personnes lauréates des bourses de persévérance scolaire autochtone. Cette cinquième édition se distingue par une participation record, démontrant l'intérêt grandissant pour cette initiative qui met en lumière la persévérance et le parcours inspirant d'élèves des Premières Nations et Inuit.

La remise des bourses est rendue possible grâce à la collaboration des fédérations du réseau scolaire, soit la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ).

Un record de participation

La CSQ remet aujourd'hui cinq bourses de 750 $ chacune à des élèves autochtones de troisième, quatrième et cinquième secondaire qui se sont démarqués par leur persévérance scolaire. Le nombre de candidatures reçues a atteint un sommet cette année, ce qui témoigne de l'ampleur de l'engagement des milieux scolaires envers la réussite éducative des jeunes des Premières Nations et Inuit.

« D'une année à l'autre, il devient plus que jamais évident que les bourses répondent à un besoin réel dans les écoles et les centres. Elles permettent de mettre en lumière de remarquables parcours de persévérance. Par cette initiative, nous voulons reconnaître la détermination des élèves autochtones et rappeler l'importance de les appuyer concrètement dans leur réussite », a déclaré Valérie Fontaine, deuxième vice-présidente de la CSQ.

Des parcours inspirants mis à l'honneur

Les personnes gagnantes ont été sélectionnées par un comité à partir des candidatures soumises par des intervenantes et intervenants scolaires. Par leur cheminement, leur engagement et leur détermination, elles incarnent la force de la persévérance scolaire dans des contextes variés, tant au secteur des jeunes qu'à l'éducation des adultes, dans les communautés autochtones comme dans les réseaux scolaires public et privé.

La CSQ souligne la qualité exceptionnelle des dossiers reçus cette année et remercie chaleureusement l'ensemble des personnes intervenantes scolaires de leur engagement envers la réussite de leurs élèves.

Annonce des personnes lauréates

La CSQ a le plaisir d'annoncer le nom des cinq gagnantes et gagnants des bourses de persévérance scolaire autochtone.

Toutes nos félicitations à :

Mary-Lynn Blackned de Waskaganish

de Waskaganish Victoria Awashish de Wemotaci

de Wemotaci Jenny Coull de Gesgapegiag

de Gesgapegiag Rafaëlle Jobin O'Bomsawin d'Odanak

d'Odanak River Echaquan-Dubé de Manawan

Il est possible d'en apprendre davantage sur cette initiative ainsi que sur les lauréates et lauréats des éditions précédentes en visitant la section qui leur est consacrée sur le site de la CSQ.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 235 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

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SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]