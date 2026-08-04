La CSQ réaffirme son engagement envers l'école d'été Witamawi

ODANAK, QC, le 4 août 2026 /CNW/ -- À l'occasion de la tenue de l'école d'été Witamawi du 3 au 7 août à l'Institut Kiuna, situé à Odanak, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réaffirme son engagement à l'égard de cette initiative universitaire autochtone unique, qu'elle soutient depuis 2022.

Encore une fois, la Centrale tient à saluer cet évènement qui contribue à une éducation plus inclusive et à la reconnaissance des réalités des Premières Nations et des Inuits.

Offerte tous les deux ans, l'école d'été Witamawi est un cours universitaire de trois crédits qui vise à mieux préparer les futures enseignantes et les futurs enseignants à intégrer les réalités, les savoirs et les perspectives des Premières Nations et des Inuit dans leurs pratiques pédagogiques, particulièrement dans les milieux allochtones.

Une initiative porteuse pour l'avenir de l'éducation

Dans le cadre de cette édition, la deuxième vice-présidente de la CSQ, Valérie Fontaine, prononce aujourd'hui une allocution visant à souligner l'importance de cette formation et le rôle essentiel que joueront les participantes et les participants dans la transformation des milieux éducatifs.

« Votre présence dans les milieux allochtones sera précieuse. Vous pourrez contribuer à la transformation de notre système éducatif en faisant une plus grande place aux perspectives autochtones dans les contenus, en proposant des exemples, des récits et des références ancrés dans les réalités des Premières Nations et des Inuit, et en favorisant une meilleure compréhension entre les élèves », de dire la vice-présidente de la CSQ.

Un engagement concret de la CSQ

Fière de soutenir l'école d'été Witamawi depuis 2022, la CSQ considère cette initiative comme un levier concret pour favoriser une éducation fondée sur l'équité, la justice sociale et la réconciliation. Par son appui, elle réaffirme son engagement envers la reconnaissance des droits des Premières Nations et des Inuit, le respect de leur autodétermination ainsi que la valorisation de leurs savoirs, de leurs langues et de leurs cultures.

Une responsabilité collective

Valérie Fontaine termine en rappelant que « la CSQ est convaincue que la transformation des milieux éducatifs est une responsabilité collective. Elle continuera ainsi à soutenir des initiatives comme Witamawi et à collaborer avec les partenaires autochtones afin de favoriser des pratiques éducatives plus inclusives, respectueuses de leur autodétermination et représentatives de la diversité des réalités autochtones ».

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 235 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Léanne Fiset-Gingras, Conseillère aux communications, Cellulaire : 438 405-2822, Courriel : [email protected]