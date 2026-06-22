Avis aux médias - Fin de l'année scolaire | Point de presse de la CSQ

« Ça nous regarde! », le président de la CSQ de passage en Outaouais

GATINEAU, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Veuillez noter que le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, s'adressera aux représentantes et représentants des médias de la région de l'Outaouais dans le cadre d'un point de presse, ce lundi 22 juin à 10 h 30.

Les derniers mois ont été difficiles pour le climat social au Québec et, dans le contexte de la campagne électorale qui s'amène, la CSQ en appelle à un changement de ton et au retour du dialogue, dans l'intérêt commun.

« Les Québécoises et les Québécois se sont braqués devant la stratégie d'affrontement et de division électoraliste du gouvernement de François Legault. La preuve, c'est qu'il n'en est plus. N'empêche, on est pris avec de nouvelles lois qui viennent complètement changer le paysage, tant en matière de relations de travail, de négociations collectives, de santé et sécurité du travail et de représentation syndicale. Ce sont aussi les contre-pouvoirs qui ont été visés. Est-ce vraiment le Québec que nous voulons pour demain? À la CSQ, on tend la main au gouvernement, de même qu'aux différents partis politiques, pour une vision rassembleuse, à l'aube des prochaines élections générales », lance le président de la CSQ.

Une tournée du Québec qui se conclut en Outaouais

La Centrale conclut ce lundi, en Outaouais, une tournée des régions qui l'a menée aux quatre coins du Québec pour parler des différents projets de loi antisyndicaux et de leurs répercussions sur l'action collective des syndicats, ainsi que d'interpeller la population quant au rôle social des organisations syndicales et de leur importance dans les collectivités.

« Dans notre mission, il y a plus que la négociation collective, il y a aussi l'intérêt commun. Les travailleuses et les travailleurs que nous représentons sont des citoyennes et des citoyens du Québec. La société dans laquelle nous vivons et évoluons a des effets directs et concrets sur leur vie et, oui, sur leurs milieux de travail. Ce qui se passe entre les murs de nos établissements, nos écoles, nos collèges, nos hôpitaux et nos services éducatifs en petite enfance, ça s'enracine bien plus largement dans la société. Les organisations syndicales ne sont pas dans une bulle à part : nous sommes au cœur des communautés, partout à travers le Québec. »

La violence comme enjeu de société

Un des exemples actuels les plus probants pour la Centrale est le dossier de la violence. Il s'agit d'un enjeu majeur et prioritaire pour la Centrale, qui reflète les préoccupations et la réalité quotidienne des membres.

« Si l'on devait se limiter aux seules conventions collectives comme le voudraient certains, on ne pourrait pas travailler sur l'aspect sociétal de la violence. Et ce serait alors une aberration, parce que ce sont nos membres qui nous mandatent pour le faire! Tout comme ce sont elles et eux qui réclament que nous fassions toutes les représentations nécessaires pour que se tienne enfin une grande réflexion collective en éducation », d'ajouter Éric Gingras, tout en insistant sur le fait qu'au fil des rencontres pendant cette tournée, la violence constitue le sujet numéro un dans les échanges.

Se parler d'éducation

« Il faut se parler d'éducation, pour de vrai. De la réussite éducative des jeunes et d'égalité des chances. Le temps est venu de réunir tous ensemble le gouvernement, les syndicats, les directions d'établissements, les parents, les spécialistes et les personnes expertes, etc., et de jouer cartes sur table. Faire de l'éducation une priorité nationale, c'est un choix politique et social, et tout le monde a un rôle à remplir. Le Québec est mûr pour une grande réflexion en éducation, dans le but d'établir un plan pour les quelque quinze prochaines années. Notre réseau a grandement besoin de vision et de leadership. »

Dans un contexte de polarisation, la CSQ propose plutôt le dialogue et travaille à la cohésion sociale. « Le problème, ce n'est pas l'immobilisme ou l'obstruction syndicale, comme certains se plaisent à dire, mais bien l'absence de dialogue social. Il faut se parler, s'adapter et trouver une voie de passage dans l'intérêt commun, c'est ça, le leadership. Mais encore faut-il pouvoir en discuter, parce que la prochaine campagne électorale est à nos portes! »

Aide-mémoire

QUOI : Point de presse de la CSQ QUI : Éric Gingras, président de la CSQ QUAND : Lundi 22 juin 2026 à 10 h 30 OÙ : École polyvalente Le Carrefour

50 chemin de la Savane, Gatineau, QC J8T 3N2

Le président de la CSQ sera également disponible pour accorder des entrevues à l'occasion de son passage dans la région. Les médias sont priés de contacter Maude Messier, attachée de presse de la Centrale, au 514 213-0770.

La CSQ représente près de 7 000 travailleuses et travailleurs dans la région de l'Outaouais, notamment en petite enfance et dans le réseau de l'éducation.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 235 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

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SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]