Réussite des élèves autochtones - La CSQ annonce la cinquième édition des bourses de persévérance scolaire autochtone

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est heureuse d'annoncer le lancement de la cinquième édition des bourses de persévérance scolaire autochtone de la CSQ. Cette année, cinq bourses d'une valeur de 750 $ seront remises à des élèves des Premières Nations et Inuit de troisième, quatrième et cinquième secondaire.

La remise des bourses de persévérance scolaire autochtone est rendue possible grâce à la collaboration des fédérations du réseau scolaire, soit la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ).

Une recette gagnante pour la cinquième édition

La CSQ poursuit son engagement en faveur de la réussite des élèves autochtones en décernant cinq bourses de 750 $ chacune. Qu'ils étudient au secteur des jeunes ou des adultes, en communauté autochtone, au sein d'une commission scolaire ou d'un centre de services scolaires, dans un établissement scolaire public ou privé, francophone ou anglophone, ce sont tous les élèves autochtones de troisième, quatrième et cinquième secondaire, aux études à temps plein, qui ont la possibilité de remporter l'une de ces bourses d'études.

« À la CSQ, on croit fermement en notre responsabilité collective d'agir pour favoriser l'égalité des chances. Nous sommes fiers de soutenir la persévérance scolaire chez les Premières Nations et les Inuit. Chaque élève mérite de développer son plein potentiel et de voir ses efforts récompensés », a résumé Valérie Fontaine, deuxième vice-présidente de la CSQ.

Pour participer

Afin de courir la chance de remporter l'une des bourses, les candidatures doivent être présentées par une personne intervenante scolaire, qui devra également remplir un court formulaire en ligne. Celui-ci, ainsi que les critères d'admission, se retrouvent sur le site suivant : Bourses de persévérance scolaire autochtone de la CSQ.

La date limite pour participer est le 27 avril 2026. Un comité de sélection procédera à l'évaluation des candidatures.

Surveillez l'annonce des lauréates ou lauréats

C'est à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin 2026, que les cinq bénéficiaires des bourses CSQ 2026 seront dévoilés.

À noter qu'il est toujours possible d'en apprendre davantage sur les lauréates et lauréats des éditions précédentes en visitant la section qui leur est consacrée sur le site de la CSQ, accessible en cliquant ici.

