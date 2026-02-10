Le Syndicat des responsables de formation pratique de l'Université Laval (SRFPUL-CSQ) prêt à déclencher la grève

QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Réunis en assemblée extraordinaire, les membres du Syndicat des responsables de formation pratique de l'Université Laval (SRFPUL-CSQ) se sont dotés d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève illimitée.

Conflit de travail historique

Sans contrat de travail depuis le 1er décembre 2023, les responsables de formation pratique (RFP) et les chargées et chargés d'enseignement en médecine (CEM) se dotent pour la première fois de leur histoire d'un mandat de grève, estimant avoir tout fait pour en arriver à une entente satisfaisante avec l'employeur. En novembre dernier, le SRFPUL-CSQ a par ailleurs sollicité l'intervention d'un conciliateur dans le dossier, mais le syndicat constate que l'employeur demeure campé sur ses positions.

« Même en période de conciliation, l'employeur n'a jamais démontré une volonté de trouver un terrain d'entente avec nous. Il refuse systématiquement toute forme d'amélioration des conditions de travail de nos membres. La proposition de l'employeur menace même les acquis des membres en lui permettant de mettre fin à leur contrat chaque année. Ainsi, personne ne voudra laisser un emploi stable en milieu hospitalier ou en clinique privée pour venir former la relève », a déclaré Isabelle Vincent, présidente du SRFPUL-CSQ.

Lors de l'assemblée extraordinaire tenue le 9 février 2026, les membres, présents à 89 %, ont voté à 93,5 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, à exercer au moment jugé opportun. En vertu du Code du travail, le syndicat doit notifier le ministre du Travail de son intention de déclencher une grève 48 heures à l'avance.

« Nous devons brandir la menace de la grève pour tenter d'établir un dialogue constructif avec l'employeur. La pérennité des emplois, la fin de la précarité pour les membres, la charge de travail, la stabilité des équipes de formation de nos étudiantes et de nos étudiants, ainsi que le respect du personnel de la formation pratique dans la mission éducative de l'Université Laval sont au cœur des enjeux », a conclu Isabelle Vincent.

Profil du SRFPUL-CSQ

Le Syndicat des responsables de formation pratique de l'Université Laval (SRFPUL-CSQ) regroupe 75 membres présents dans la plupart des facultés de l'Université Laval dont principalement à la faculté de médecine. Ces personnes sont en majorité membres d'ordres professionnels du secteur de la santé et des services sociaux. Le syndicat est affilié à la Fédération de la recherche et de l'enseignement universitaire du Québec (FREUQ-CSQ) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Syndicat des responsables de formation pratique de l’Université Laval (SRFPUL-CSQ)

Renseignements : Alain Fortier, Secrétaire-conseiller, Courriel : [email protected]; Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]