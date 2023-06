Le Forum économique international des Amériques (FEIA) présente la 29e édition de la Conférence de Montréal, du 12 au 14 juin 2023, avec des intervenants de haut niveau issus des instances gouvernementales, des entreprises et de la société civile

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - La Conférence de Montréal, l'une des conférences économiques les plus importantes et les mieux établies en Amérique du Nord, a dévoilé aujourd'hui sa programmation pour l'édition 2023. L'événement de cette année, ayant pour thème « Réussir dans un monde en transition », réunira plus de 180 conférenciers de haut niveau, dont plusieurs délégations internationales, ainsi que les dirigeants d'Ericsson, de Moderna, du Boston Consulting Group (BCG), de Franklin Templeton et de Rio Tinto.

L'honorable Mary Ng, la ministre canadienne du Commerce international, de la Promotion des exportations, des Petites entreprises et du Développement économique, participera à un tête-à-tête sur le commerce, la durabilité et la résilience. De son côté, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, interviendra sur les opportunités économiques du Québec et les initiatives entourant une économie plus verte et durable.

La 29e édition de la conférence est organisée par le FEIA, en association avec Integra Capital, et se tiendra à l'hôtel Bonaventure de Montréal. Les séances auront notamment pour sujets la finance verte, la décarbonation du secteur industriel, les chaînes de valeurs durables, l'électrification de la mobilité, les minéraux critiques et stratégiques, la cyberdéfense, l'innovation aérospatiale ainsi que les derniers développements en intelligence artificielle.

« L'année 2023 marquera un tournant décisif dans l'histoire de l'économie mondiale, » a déclaré Nicholas Rémillard, chef de la direction du FEIA. « Nous assistons au début d'une récession, et les secteurs public et privé doivent travailler de concert pour en minimiser l'impact. En outre, nous devons veiller à ce que cette résilience aux futurs événements mondiaux englobe la prévention des changements climatiques. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à tous les participants à la Conférence de Montréal, alors que nous cherchons à aborder ces questions ensemble », ajoute-t-il.

« Lors de la Conférence de Montréal, j'ai hâte de discuter des différents moyens permettant au Canada de collaborer avec des partenaires à l'échelle mondiale pour accroître la compétitivité et la résilience de nos économies, garantissant ainsi des emplois durables et de qualité », a exprimé l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique.

« Le Québec se distingue avantageusement à l'échelle internationale grâce à son économie verte. Notre hydroélectricité, nos efforts pour décarboner nos industries et nos investissements majeurs dans des filières stratégiques sont toutes des conditions gagnantes pour réussir notre transition énergétique et devenir le premier État carboneutre en Amérique du Nord », a fait savoir Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Les grands rendez-vous internationaux sont des moments incontournables pour bâtir des ponts entre les économies. Je me réjouis de voir que la Conférence de Montréal invite les leaders mondiaux à réfléchir sur les façons de prospérer en tenant compte de l'urgence climatique, autant que de l'innovation et du développement économique. Ces questions deviennent indissociables et nécessitent une action concertée de tous les milieux », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La liste préliminaire des conférenciers inclut :

Boon Chye Loh , directeur général, Singapore Exchange (SGX Group)

, directeur général, Singapore Exchange (SGX Group) Matthew Chamberlain , directeur général, London Metal Exchange (Bourse des métaux de Londres)

, directeur général, London Metal Exchange (Bourse des métaux de Londres) Jenny Johnson , présidente-directrice générale, Franklin Templeton

, présidente-directrice générale, Börje Ekholm , président-directeur général, Ericsson

, président-directeur général, Ericsson Jean Paul Chauvet , directeur général, Lightspeed

, directeur général, Lightspeed Rich Lesser , président mondial, BCG

, président mondial, BCG Geoffrey Roux de Bézieux , président, Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)

, président, Mouvement des Entreprises de (MEDEF) Arvind Raman , directeur de la sécurité de l'information, BlackBerry

, directeur de la sécurité de l'information, BlackBerry Thierry Dassault , directeur général adjoint, Groupe Industriel Marcel Dassault

, directeur général adjoint, Groupe Industriel Marcel Dassault Laurent Germain , directeur général, Egis

, directeur général, Egis Ivan Vella , directeur general, Aluminium, Rio Tinto

, directeur general, Aluminium, Rio Tinto Jesse Vincent-Herscovici , directeur général, Axelys

, directeur général, Axelys Rafaèle Tordjman , directrice générale, Jeito Capital

, directrice générale, Jeito Capital Noubar Afeyan , cofondateur et président, Moderna; fondateur et directeur général, Flagship Pioneering

, cofondateur et président, Moderna; fondateur et directeur général, Flagship Pioneering Dino Bianco , directeur général, Kruger Products

, directeur général, Kruger Products Pierre Fitzgibbon , ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Québec

, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Québec Pierre Moscovici , premier président de la Cour des comptes, France

, premier président de la Cour des comptes, Valérie Plante , mairesse de Montréal

, mairesse de Montréal Ion Sterian, directeur général, Transgaz

D'autres intervenants seront annoncés dans les prochains jours.

La programmation complète ainsi que la liste des conférenciers confirmés sont mises à jour régulièrement. Pour les consulter, veuillez visiter le site internet : Conférence de Montréal | Forum économique international des Amériques.

Quand : 12 au 14 juin 2023 Où : Hôtel Bonaventure, 900 Rue de la Gauchetière O, Montréal, QC H5A 1E4 Thèmes : Réussir dans un monde en transition Lundi 12 juin -- Économie, finance et décarbonation

Mardi 13 juin -- Changement climatique, énergie et infrastructure

Mercredi 14 juin -- Innovation, mondialisation et société

À propos de la Conférence de Montréal

Lancée en 1994, la Conférence de Montréal (CDM) réunit des décideurs de toutes les sphères de la société pour aborder les plus gros enjeux actuels. Au fil des années, la Conférence de Montréal est devenue un événement international de plusieurs jours, auquel participent des dirigeants mondiaux et des décideurs du monde gouvernemental, des affaires et du milieu universitaire, qui se réunissent pour discuter de sujets allant de l'économie au leadership mondial en passant par le développement durable, l'énergie et l'innovation. La localisation géographique de l'événement, au cœur du Canada francophone, offre au public un rare aperçu sociopolitique et économique qui couvre à la fois une perspective nord-américaine et européenne.

La Conférence est organisée chaque année par le Forum économique international des Amériques (FEIA), qui présente également le Toronto Global Forum, le Miami World Strategic Forum, la Conférence de Paris et l'IEFA LatAm Forum à Buenos Aires.

