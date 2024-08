OTTAWA, ON, le 21 août 2024 /CNW/ - Postes Canada tiendra sa 19e réunion publique annuelle le mercredi 28 août 2024, à 13 h (HE), sous forme de webémission en direct.

Les personnes suivantes feront des présentations : André Hudon, président du Conseil d'administration de Postes Canada, Doug Ettinger, président-directeur général, Jan Faryaszewski, chef des finances, et Susan Margles, chef du personnel et de la sécurité. Il sera question des défis importants auxquels la Société fait face et des mesures qu'elle prend pour continuer de remplir son rôle essentiel de relier l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Postes Canada a pour mandat de servir toute la population canadienne et est fière de tenir cette réunion dans un format virtuel ouvert et accessible, qui donne à tout le monde la possibilité de suivre et de participer. Les gens peuvent consulter le Rapport annuel 2023 de la Société en ligne.

Les personnes participantes auront l'occasion de poser des questions. Vous pouvez envoyer votre question à l'avance à l'adresse [email protected] ou la poser durant la webémission.

Détails

Date : Le mercredi 28 août 2024, à 13 h (HE)

Inscription : Vous pouvez vous inscrire à l'avance.

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]