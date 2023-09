Réunion du conseil d'administration - Nouvelles nominations au sein des instances de l'UMQ

MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - À l'occasion d'une réunion le 22 septembre dernier, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont procédé à de nouvelles nominations, notamment au sein des instances politiques de l'organisation.

Comité sur les changements climatiques

Monsieur Guillaume Tremblay , maire de Mascouche et premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec, a été nommé président du Comité sur les changements climatiques de l'UMQ.

Comité sur l'habitation

Madame Catherine Fournier , mairesse de Longueuil , a été nommée présidente du Comité sur l'habitation de l'UMQ.

Jury du Mérite Ovation municipale

Mme Chantal Deschamps , membre honoraire de l'UMQ et ancienne mairesse de Repentigny , a été nommée présidente du jury du mérite Ovation municipale.

Commission Femmes et gouvernance

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commissions Femmes et gouvernance de l'UMQ :

Madame Nadine Viau , mairesse de Beloeil ;

, mairesse de ; Madame Jocelyne Corbeil , conseillère de Bromont ;

, conseillère de ; Madame Valérie Gravel, conseillère de Saint-Colomban .

Commission des jeunes élues et élus

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commissions des jeunes élues et élus de l'UMQ :

Madame Gabrielle Brisebois , conseillère de Montmagny ;

, conseillère de ; Madame Marilou Laurin , conseillère de Brownsburg-Chatham ;

, conseillère de ; Madame Anny Mailloux , conseillère de Mascouche ;

, conseillère de ; Madame Maude Whittom , conseillère de Boisbriand .

Commission de l'aménagement et des transports

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commissions de l'aménagement et des transports de l'UMQ :

Madame Doreen Assaad , mairesse de Brossard ;

, mairesse de ; Madame Olive Kamanyana , conseillère de Gatineau .

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

