MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - La présidente-directrice générale de l'Administration portuaire (APM) Julie Gascon, la présidente du conseil d'administration Nathalie Pilon et la vice-présidente exécutive aux finances et technologies Geneviève Deschamps ont dévoilé aujourd'hui les résultats des activités du Port de Montréal pour l'année 2023 lors de la réunion annuelle, qui s'est déroulée au siège social de l'APM.

Les résultats dévoilés font état d'une légère baisse de volumes par rapport à l'année 2022, des résultats d'exploitation de 138 millions de dollars, un bénéfice net de 11 millions de dollars, une année marquée par des réalisations importantes du côté des infrastructures portuaires, ainsi que des engagements forts du côté du développement durable.

« Malgré un contexte économique fluctuant, 2023 a été une année de consolidation et d'avancement significatif pour le Port de Montréal. Nous avons non seulement maintenu notre capacité à servir efficacement la chaîne d'approvisionnement canadienne, mais avons également pris des engagements importants en matière de développement durable et de protection de la biodiversité. Ces efforts reflètent notre engagement continu envers l'innovation et le soutien à une économie plus verte et résiliente. Tandis que nous regardons vers l'avenir, nous restons déterminés à renforcer notre rôle de leader dans le secteur portuaire en optimisant nos opérations et poursuivant notre grand projet d'expansion à Contrecœur, garantissant ainsi notre contribution durable à l'économie canadienne », souligne Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'APM.

Trafic de marchandises

Au total, 35,3 millions de tonnes de marchandises ont été manutentionnées au Port de Montréal en 2023, un résultat en baisse de 1,8 % par rapport à l'an dernier. Ce résultat est le fruit d'un bilan mitigé :

Le secteur du conteneur affiche une baisse marquée de 8,9 %, avec 13,1 millions de tonnes manutentionnées et 1,5 million de conteneurs EVP.

Le secteur du vrac liquide, porté par la reprise soutenue des déplacements en avion, affiche une hausse de 6,8 % avec 13,9 millions de tonnes.

Le secteur du vrac solide affiche une baisse modeste de 3 % avec 8,4 millions de tonnes.

La saison des croisières enregistre une augmentation de 33 % en termes de nombre de visiteurs avec 51 096 passagers et 16 203 membres d'équipe, au cours de 49 visites de navires.

Résultats financiers et investissements dans les infrastructures

Les revenus d'exploitation ont été de 138 millions de dollars en 2023, par rapport à 134 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 2,8 %.

Les dépenses se sont élevées à 125 millions de dollars, dont 88,9 millions de dollars excluant les amortissements.

Les investissements en immobilisations pour l'année 2023 ont totalisé 74,8 millions de dollars.

En tenant compte des produits financiers, le bénéfice net est de 11 millions de dollars.

Le Port de Montréal affiche donc un bilan solide et maintient une excellente notation financière AA avec perspectives stables de Standard & Poor's, qui a été reconfirmée en janvier 2024. L'APM maintient également un solide ratio de couverture de la dette.

Au service de la chaine d'approvisionnement et des citoyens

L'année 2023 a été marquée par l'inauguration de plusieurs grands projets entamés par l'APM depuis plusieurs années. En premier lieu, l'inauguration officielle de la Tour du Port de Montréal marque le point d'orgue de la vaste cure de réhabilitation de l'ancienne jetée Alexandra, aujourd'hui le Grand Quai du Port de Montréal. La mise en service du pont d'étagement Vickers dans le secteur Viau et la réalisation de la 3e phase du projet d'optimisation de la capacité ferroviaire contribueront à améliorer la fluidité et l'efficacité des opérations portuaires. L'APM a également poursuivi la planification et la conception de son grand projet d'expansion à Contrecœur, destiné à poser les bases de l'avenir afin de soutenir l'économie canadienne à long terme. Ces projets marquent autant d'étapes significatives dans la mission de développement, d'optimisation et d'innovation de l'APM au service de la chaine d'approvisionnement et des citoyens canadiens.

Soulignons également que le plan stratégique 2023-2027 a été dévoilé au cours de l'année, dévoilant la stratégie globale qui sera déployée par l'APM au cours des 4 prochaines années.

Le rapport annuel 2023 de l'APM peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.port-montreal.com/fr/rapport-annuel-2023

Développement durable

En ce qui concerne les réalisations en développement durable, l'année 2023 a été marquée par deux engagements déterminants pour les objectifs, la vision et les ambitions de l'APM. En premier lieu, le Port de Montréal vise à atteindre la carboneutralité pour ses opérations d'ici 2035, ainsi que la carboneutralité d'ici 2050 pour l'ensemble des opérations se déroulant sur son territoire, incluant les émissions de GES produites par les entreprises logistiques, les navires et les camions. Parallèlement, l'APM s'est engagée à protéger 30 % du territoire qui se trouve sous sa gestion, conformément à l'accord Kunming-Montréal ratifié pendant la COP 15 sur la biodiversité. L'APM plantera également 3000 arbres près de ses installations et dans la communauté, tout en travaillant à la création d'une réserve nationale de faune aux îles de Boucherville.

En 2023, l'APM a émis 1976 tonnes de GES, ce qui correspond à une baisse de 28 % depuis l'année de référence 2007 et une réduction de 36 % en termes d'intensité par tonne manutentionnée.

Le rapport de développement durable 2023 de l'APM peut être consulté sur notre site web ici.

Vers 2024

Plusieurs jalons importants sont attendus au cours de l'année 2024 du côté du grand projet d'expansion à Contrecœur. L'APM prévoit notamment lancer un appel de propositions international sur invitation pour choisir un partenaire privé chargé de la construction du terminal terrestre, incluant la cour de conteneurs, les bâtiments et services publics, ainsi que les connexions ferroviaires. Parallèlement, l'élaboration des plans de compensation, des programmes de suivi et des mesures d'atténuation nécessaires pour assurer une gestion responsable des impacts du projet et répondre aux conditions de la déclaration de décision favorable obtenue pour le projet se poursuit. L'année 2024 verra aussi l'inauguration de la promenade Bickerdike, soit le premier projet d'interface ville-port prévu par le Port de Montréal, dans le secteur de la Cité du Havre.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus grand port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

